“讀懂市場，改變日常生活”……人工智能時代企業的生存戰略



由人工智能技術股主導的美國股市上漲趨勢接連遭受了警告。英國央行和國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃指出，最近人工智能相關技術股的暴漲讓人聯想到過去信息技術企業主導的“網站泡沫”。就連站在人工智能旋風中心的“開放人工智能”創始人薩姆·奧爾特曼也指出：“目前人工智能熱潮的相當一部分是泡沫。”



如果用數據來確認，就會增加現實感。沃倫·巴菲特稱之爲“體現價值的最佳單一指標”，著名的“巴菲特指數”上個月突破了200%。巴菲特指數是一個國家股市總市值除以國內生產總值得出的結果。這一數字已遠超互聯網泡沫期（約140%）。



儘管如此，人工智能已經超越單純的期待感，正在引領我們的生活發生實質性的變化。SK集團的一家子公司通訊室最近利用人工智能視頻生成器製作了公司內部的宣傳視頻。用區區每月20萬韓元的訂閱費就代替了過去花費數億韓元的項目，登場人物、劇本、即興表演等全部由人工智能自動製作，取得的成果完成度很高。這是劃時代地減少製作費和時間、同時維持品質的事例。



人工智能的擴散並不僅僅侷限於產業領域。被認爲是冷冰冰技術領域的人工智能現在已經深入個人的興趣和感情領域。一生生活在會計、財務、數字世界的一所大學的50多歲經營學系教授最近通過人工智能音樂生成器，以興趣開始作曲，把長久以來的夢想變成了現實。在腦海中縈繞的旋律中加入人工智能的聲音完成的歌曲播放給朋友們聽，現在成了他安靜的樂趣。30多歲的上班族鄭某在聊天GPT中吐露了自己的戀愛苦惱，還得到了安慰。就像電影《她（Her）》中孤獨的男主人公通過與人工智能的對話獲得安慰一樣，今天的我們已經開始與人工智能分享感情。



人工智能泡沫論是遲早會爆發的看得見的危險，還是預示着新時代的信號? 我們無法展望未來，但可以學習歷史。在互聯網泡沫時期，大部分企業都消失了，但亞馬遜、谷歌、微軟生存了下來。他們沒有依靠炫酷的技術或投資者的熱情來吸引資金，而是瞄準了市場的現實問題。通過建立用戶可以每天尋找、反覆使用的服務結構，網絡效果在其中自行啓動。在韓國克服信息技術泡沫時期、至今生存下來的很多企業，也有讀懂市場、集中提供顧客所需服務的共同點。人工智能產業也是如此。比技術更重要的是解決日常問題的能力。這樣的企業將會成長爲“下一個科技大企”。



互聯網泡沫的贏家亞馬遜的創始人傑夫·貝索斯強調：“人工智能產業肯定是泡沫，但技術本身是真的。”泡沫會消失，但技術會留下來。需要警惕過熱同時不放棄技術可能性的平衡。警惕過度的樂觀和過度的悲觀，將成爲貫穿人工智能時代的生存戰略。

