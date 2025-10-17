韓美最後階段關稅談判加快速度……最後關頭不可掉以輕心



因3500億美元（約496萬億韓元）對美投資存在分歧而一度面臨難關的韓美關稅談判開始加速推進。爲進行談判而訪問美國的韓國經濟副總理兼企劃財政部長具潤哲解釋說：“現在處於快速協調階段。”美國財政部長貝森特也表示：“與韓國的談判似乎即將結束。預計10天內會有結果吧。”有預測稱，兩國將在本月底在慶州舉行的亞太經合組織（APEC）峯會之前達成協議。



特朗普政府最近似乎在一定程度上接受了韓國的解釋，即他向韓國要求的“預付現金”式對美投資可能引發外匯危機，因此不能接受。3500億美元相當於9月底韓國外匯儲備4220億美元的83%，數額巨大。作爲對此的最低限度的安全裝置，韓國一直向美國要求韓美中央銀行簽訂相當於“美元負存摺”的無限制貨幣互換協議。



據悉，兩國正在就幾個方案進行討論，其中包括，雖然不是“無限制”，但簽訂防禦韓國外匯市場所需規模的貨幣互換協議，以及以韓元爲基礎而不是以美元進行投資的方案等。據悉，美國財政部爲支援遭受外匯不足的阿根廷利用自身資金簽訂的200億美元貨幣互換協議也是參考事項。美國爲了更加集中於最近激化的與中國的貿易矛盾問題，正在急於與韓國達成協議。



即使就貨幣互換問題打開突破口，需要解決的課題也堆積如山。在3年零3個月的特朗普政府剩餘任期內，用現金而不是貸款和擔保投資3500億美元，實際上是不可能的。美國提出的兩國前期將投資利潤各分一半、收回本金後美國拿走90%利潤的方案也不正常。美國單方面指定投資項目，這也是希望投資韓國企業相關事業的韓國無法接受的條件。



特朗普最近還在重申“韓國同意預付3500億美元”，其反覆無常仍是突發變數。在爲美國提供妥善解決談判問題的“名分”的同時，爲實現“國家利益最大化”的韓國目標，韓國政府在達成最終協議之前不能有絲毫的鬆懈。

