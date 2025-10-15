韓國軍方：“朝鮮正在軍分線附近建設4處10公里長的反坦克屏障”

據悉，朝鮮在非軍事區建設的反坦克隔離屏障有4處，總長度達10公里。這是首次確認朝鮮在軍事分界線附近設置反坦克屏障的位置和總長度等具體情況。國民力量黨庾龍源議員辦公室14日從聯合參謀本部收到的資料等顯示，朝鮮在軍事分界線以北2公里處的建設了4處長約2.5公里的反坦克屏障。構築屏障的地區是京畿道汶山和赤城、江原道的鐵原和高城等，如果連接各地區設置的反坦克屏障，長度約爲10公里。屏障高約4-5米，寬約2米，南側爲混凝土牆體，牆後砌有厚土支撐牆體。朝鮮從去年4月起投入大規模人員，在軍事分界線附近設置反坦克屏障等“對韓斷絕”工作，同年12月底中斷了工作。據悉，此後隨着氣溫上升，朝鮮從今年3月起不定期進行了工作。庾龍源辦公室經用歐洲衛星企業“冰眼”的高性能影像雷達衛星最近拍攝的照片進行解讀，確認了軍分線周圍清晰的“白色線”。但據瞭解，朝鮮目前並未再進行屏障建設工作，爲確保屏障周邊視野暢通，正在進行大規模的平整建設。庾龍源就朝鮮的反坦克屏障表示：“這是象徵性地展現朝鮮提出的‘兩國論’的構造物，是韓半島版柏林牆。”他還強調：“應儘快採取軍事措施，例如將其反映到我們的行動計劃中。”李允泰記者 oldsport@donga.com