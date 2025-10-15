自主派“獨自狂奔”……“南北兩國論將成爲政府立場”

韓國統一部長鄭東泳就“韓朝和平兩國論”表示：“我認爲這將被確定政府立場。現在正在（國家安全保障會議上）討論。”鄭東泳就任後一直主張“南北（韓朝）和平兩國論”，稱“南北實際上是兩個國家”。鄭東泳14日在國會外交統一委員會統一部國政監查中，對國民力量黨議員安哲秀提出的“是否繼續主張兩國論”提問作出了上述回答。當安哲秀等議員指出“（鄭東泳的）兩國論是否違反憲法”時，鄭東泳表示：“指的是在走向統一的過程中形成的特殊關係中的兩國論。不是在法律上承認（國家）。”他還主張：“將‘和平兩國’制度化，就是打開統一的大門。因爲現在不能走向兩個國家，所以不能走向統一。”在野黨主張鄭東泳的意見和國家安保室長魏聖洛“不支持、不認可兩國論”的意見不一致，鄭東泳對此反駁稱：“魏室長說沒有承認過兩國論，這是法律上的承認，我的立場也是如此。我和安保室長的立場沒有差異。”鄭東泳還就政府外交安保團隊內“自主派和同盟派之間發生衝突”的爭議表示：“沒有自主的同盟是沒有主見的，沒有同盟的自主會導致孤立。我認爲現政府的外交安保團隊都是自主的同盟派。”他還主張：“區分自主派和同盟派在20年前可能是一個有效的概念，但現在（政府）是一個團隊。”對此，總統室人士表示：“可以理解，這是作爲統一部長可以說的話。”統一部當天發表了機構調整方案，正式宣佈新設負責開城工業園區正常化業務的和平合作地區推進團和恢復開城工業地區支援財團。2005年正式啓動的開城工業園區被認爲是南北經濟合作的象徵，但2016年2月全面停工。鄭東泳當天在國政監查業務報告中表示：“將恢復開城工業園區支援財團，爲重啓開城工業園區做準備。”統一部當天表示，將於15日對組織調整方案進行立法預告，其主要內容爲，恢復尹錫悅政府時期縮小或廢除的南北會談本部等交流合作專門部門，並將員工名額從533人增加到600人。權五赫 hyuk@donga.com