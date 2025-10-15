拉面、炒年糕、炸雞齊上陣 韓國食品企業盛情款待慶州APEC峰會

在亞太經濟合作組織（APEC）領導人非正式會議（以下簡稱APEC峰會）會場，韓國食品及外食企業將用韓國食品招待各國代表團。據政府和業界14日消息，將於本月29日至11月1日在慶尚北道慶州舉行的APEC峰會期間，CJ第壹制糖、農心、校村F&B、富昌制果等企業將作為贊助商參與。CJ第壹制糖將提供包括“必品閣（Bibigo）”和“海拌（Hetbahn）”等主要品牌產品共計2萬個，具體品類包括必品閣炒年糕、海苔零食、海拌速食杯飯、栗子等。這些產品將放置在為參會人員設立的“韓國食品站”及60處住宿場所。農心與奈飛動畫《K-POP惡魔獵人》合作，提供了1萬份印有該動畫角色包裝的辛拉面。富昌制果計劃在活動期間每天準備至少3000人份的核桃糕。東亞大冢則提供了包括罐裝飲用水“The Masinda”在內的寶佳適（Bacchus）、Narangd Cider汽水等5萬瓶飲品。校村F&B將在活動現場提供校村炸雞產品。時尚企業也積極參與贊助支持。由Hago House運營的Matin Kim於10日簽署了關於APEC峰會官方贊助的業務協議。Matin Kim將提供卡包和帆布包作為贊助物品。首爾樂天酒店將負責峰會午餐和晚餐等主要活動的餐飲服務。今年6月，樂天酒店度假村曾針對慶州地區住宿業從業者開展了專業培訓和考察學習項目。APEC峰會官方贊助商喜樂健（Ceragem）將在會場各處設置15臺脊柱管理醫療設備和按摩椅等，供參會者體驗按摩服務。金多研記者 damong@donga.com