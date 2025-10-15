“在柬埔寨失蹤”的報案絡繹不絕……應全力進行定位和送還



韓國大學生樸某在柬埔寨被綁架、被拷問後死亡的事件傳開後，全國各地接連出現了類似的失蹤報案。據悉，京畿道城南市一名20多歲男子本月1日前往柬埔寨，在給家人打電話說“被綁架了，請給我寄2萬泰瑟幣（約3000萬韓元）”之後便音訊全無。今年5月出國的釜山50多歲男性本月初也聯繫家人說“我被監禁了”，光州的20多歲男性在打“救救我”電話後下落不明。據推測，這些人都是被海外就業詐騙所騙出國後被綁架的。



韓國人在柬埔寨被綁架報案從3年前的1件劇增到今年8月的330件。但警方在得知樸某死亡案後，才向有2名警察工作的韓國駐柬埔寨大使館加派了1名警察。今年3月還曾受理過向家人發送斷指照片並索要錢財的20多歲女性失蹤案件，但後來又以取得聯繫爲由進行了結了案。這難道不是以事件發生在國外爲藉口安逸地應對？在陌生的他鄉遇到困難時，必然會先去韓國大使館。但外交部介紹說，柬埔寨警方的方針是，如果收到遭到綁架的聯繫，需要受害者本人附上位置、聯繫方式、護照複印件等，本人親自報案。據悉，去年6月在柬埔寨被監禁的40多歲男子偷偷向大使館求助，得到的答覆是“請藉助谷歌翻譯器向警方報案”。該男子後來自行逃脫，並在凌晨抵達大使館，卻被告知“上班時間再來吧”。外交部長趙顯13日在國會國政監查中表示：“（當地）大使館也都沒有意識到事態的嚴重性，耽誤了很長時間。”



政府組建相關部門專班，並在當地設立“韓國服務檯（韓國人專案警察）”等，着手準備對策。柬埔寨有很多未開發的叢林，犯罪園區地處偏僻，因此必須與當地警方合作。今年政府向柬埔寨提供的政府開發援助預算超過4000億韓元，理應要求柬方積極協助調查，儘快確認綁架受害者的位置和抓緊送還程序。

