柬埔寨失蹤報告在全國至少受理20起

柬埔寨壹名韓國大學生朴某（22歲）遭綁架酷刑致死事件發生後，全國多地接連出現類似受害報告。據警方13日統計，近期全國至少受理20起相關失蹤案件。據警方13日透露，慶尚北道尚州市壹名30多歲男性於8月前往柬埔寨後，向家人致電稱“若支付20000萬韓元即可獲釋”，隨後失聯。光州兩名20多歲男性亦於4月和6月分別受“月薪千萬韓元遊泳教練”職位誘惑出境後失蹤。此類報案在濟州道3起、全羅北道6起，全國累計受理超過20起。調查顯示，大部分失蹤者系通過社交網絡服務（SNS）獲取“高薪海外職位”邀約後出境。警方研判當地網絡詐騙組織通過非法拘禁、暴力毆打等手段脅迫受害者。遇難者朴某亦被證實以相同方式受誘騙。警方正考慮對柬埔寨境內韓國受害者開展全面調查，以核實報案與犯罪行為的關聯性。警方與救援組織分析認為，全國性受害現象源於柬埔寨當地華人大型犯罪集團以“分包”模式操控韓國境內招募人員誘騙本國青年。特別指出韓國人經濟條件優越且社交網絡活躍度較高，更易成為目標。警方相關負責人表示：“通過社交網絡與網絡社區的誘騙手段日益猖獗，受害規模持續擴大的風險極高。”安東=明敏俊記者、濟州=宋恩範記者 mmj86@donga.com、seb1119@donga.com