安圭佰對“駐韓美軍同時應對朝鮮和中國威脅”表示“不能同意”

國防部長安圭佰就不久前訪問韓國的美國陸軍部長丹尼爾·德里斯科爾“不僅是朝鮮，應對中國威脅也是駐韓美軍的主要任務”的發言表示“不能同意”。13日，在首爾市龍山區國防部大樓舉行的國會國防委員會國政監查中，國民力量黨議員姜大植提及德里斯科爾的發言後，安圭佰作出了上述回答。姜大植問道：“駐韓美軍的戰鬥力增強非同尋常。您認爲駐韓美軍實現戰鬥力現代化的主要目的是什麼？”安圭佰表示：“目的是確保對朝遏制力。沒有做更多的思考。”他還說：“從大韓民國的安保立場來看，應對朝鮮威脅是首要目的，因此我認爲應該集中精力於此。”這是在明確指出，駐韓美軍的作用不能擴大到應對朝鮮威脅之外的其他目的。美國最近在駐韓美國空軍的羣山基地創建了世界最強的“殺手無人機”“死神”（MQ-9）部隊，之後在海外美軍基地中首次部署了可以攔截巡航導彈和無人機的“間接火力防護能力”體系，正在持續增強戰鬥力。對此，有分析認爲，駐韓美軍的戰略靈活性即將擴大。在當天的國政監查中，有人指出安圭佰自7月就任以來沒有訪問美國，對此安圭佰表示，“計劃在11月與美方見面”。這是指他將以下個月初在馬來西亞舉行的東盟防長擴大會議爲契機，正在協調與美國國防部長皮特·赫格塞思會面，並計劃在首爾舉行的韓美年例安保磋商會議上會面。對於朝鮮10日在勞動黨建黨80週年紀念閱兵式上公開新型洲際彈道導彈“火星-20”型，安圭佰表現出慎重的立場，稱“現在評價其性能爲時尚早”。當天的國政監查中，國民力量黨籍的國防委員長成一鍾就最近根據安圭佰的指示成立“旨在克服內亂、設計未來國防的民官軍聯合特別諮詢委員會”一事提出質疑，問“以什麼法律作爲依據使用了內亂一詞？”對此，共同民主黨議員金炳周反對稱“成一鍾是在爲內亂辯護”，雙方隨即爆發激烈爭論約30分鐘，期間相互叫罵，不時爆出“爲什麼胡說八道”“內亂才胡說八道”等粗話。孫孝周記者、尹相虎記者 hjson@donga.com、ysh1005@donga.com