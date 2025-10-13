今年以來美元兌換韓元平均匯率爲1412.2，比外匯危機時期還高

據統計，截至10月10日，今年以來韓元對美元平均匯率爲1412.23：1，高匯率正在成爲“新常態”。這比1998年國際貨幣基金組織外匯危機後的平均匯率（1394.97：1）還要高。如果這種趨勢持續下去，今年年均匯率有望達到歷史最高值。在美元明顯出現“弱勢”時期，韓元仍在貶值。據韓國銀行12日透露，從今年1月2日到10月10日，韓元兌美元的平均匯率（以一週交易收盤價爲準）爲1412.23：1。目前到年底還剩兩個多月，平均匯率遠超1400：1。11日凌晨2點的夜間交易收盤價還達到1427.00韓元。如保持這種趨勢，預計今年平均匯率將超過1400線，超過1998年的平均匯率，韓元價值跌至歷史最低值。受去年底爆發的緊急戒嚴事態的影響，韓元兌美元匯率今年4月9日達到年中最高點1484.1韓元。此後，由於對總統選舉在即的5月政局穩定的期待感，月平均匯率回到1300韓元左右。然而，由於未能與美國就3500億美元（約500萬億韓元）規模的對美投資方式達成一致，韓元兌美元的匯率已再次回到1400韓元水平線。友利銀行經濟學家朴炯重（音）表示：“現在的匯率上升意味着韓國經濟的基礎體力較弱。應該把1400韓元左右的匯率視爲新的均衡點，制定中長期對策。”韓在熙記者 hee@donga.com