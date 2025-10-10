李在明：“韓文是文化強國大韓民國的源泉”

韓國總統李在明在9日迎來韓文日之際表示：“偉大的韓文是文化強國大韓民國的源泉。韓文將一直佔據引領世界文化的文化強國大韓民國的中心位置。”李在明當天表示：“全世界準確地記錄了創制過程和時期，直到今天全社會唯一一個紀念這一過程的文字就是韓文。”李在明表示：“海外學者們稱讚韓文是‘所有語言夢寐以求的最佳字母’、‘世界上最科學的文字’。韓文不僅具有卓越的獨創性，而且充分凝聚了我們民族的智慧和歷史，是名副其實的文化遺產。”他還說：“當時戰勝了統治階層的反對，創造了‘讓百姓們容易掌握、每天使用’的韓文，深刻地浸透着民主、平等、國民主權的精神。平凡的百姓可以通過韓文自由溝通並表達自己的意願。韓文所描繪的世界是‘國民當家作主的國家’的另一面。”李在明表示：“俘獲世界人民的心的韓流熱潮，也是源於毫無保留地表達我們的想法和感情的韓文力量。世界閱讀我們的小說、跟着唱我們的歌、爲我們的電影和電視劇又哭又笑，‘文化強國大韓民國的夢想’正通過韓文成爲現實。”李在明說：“目前，在海外87個國家、252個世宗學堂傳播着韓國文字和文化，等待學習韓文的考生達1.2萬人。”他還表示：“恰逢到本月18日爲止將舉行回顧韓文價值和重要性的‘韓文慶典’活動。希望有更多國民參加，成爲共同紀念韓文珍貴性的意義深遠的場合。”尹多彬記者 empty@donga.com