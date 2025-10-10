中國在慶州談判前夕進一步收緊稀土出口

本月底美中首腦將在慶州亞太經合組織（APEC）峯會上會面，中國9日宣佈進一步加強稀土出口管制。爲了消除今年以來互相採取報復性措施、日益加劇的美中貿易矛盾，兩國即將舉行首腦會談，中國此舉似乎是在採取了牽制措施。有分析認爲，爲應對“特朗普高關稅政策”，歐盟當地時間7日把進口鋼鐵的關稅率上調至50%，當天中國又提高了稀土管制水平，貿易保護主義進一步擴散。根據中國商務部當天公佈的《關於實施稀土類海外出口管制措施的決定》，若在中國以外地區使用中國產稀土進行混合並製造永久磁鐵等（稀土類含量在0.1%以上），須取得出口許可。此外，中國還將稀土開採及冶煉、永久磁鐵製造、二次資源再利用技術等全部列入出口管制範圍。此前，中國今年4月針對美國的關稅壓力，突然宣佈了稀土出口限制措施，此次又追加了防止迂迴出口的措施，提高了限制強度。美國、日本、歐洲等國家爲了降低對中國的稀土依賴度，正在展開供應網多元化等，這種情況下，預計會成爲不小的負擔。英國《金融時報》就此次措施表示：“這是中國首次以海外使用的本國稀土材料擴大限制。”中國商務部當天表示：“稀土相關產品具有（商用和軍事用產品）雙重用途的性質，實施出口管制是國際通行做法。部分海外組織或個人向外界提供中國稀土管制物資，對中國國家利益造成了重大損失。”中國表示，此舉是爲了積極切斷避開現有稀土限制的迂迴出口。像這樣，特朗普總統就任後觸發的貿易保護主義呈現出持續擴散的趨勢。歐盟委員會7日表示，將把所有進口鋼鐵產品的年零關稅配額大幅減少到最多1830萬噸，並對超過進口配額的物品徵收的關稅率從25%提高到50%。這是針對今年6月特朗普政府對進口鋼鐵徵收50%關稅而採取的應對措施。此外，特朗普政府6日表示，將從11月1日起對中大型卡車徵收25%的關稅，並正在討論對醫藥品和半導體等徵收關稅。北京=常駐記者金哲中、金成模記者、金允珍記者 tnf@donga.com、mo@donga.com、truth311@donga.com