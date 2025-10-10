走下坡路時蹬踏板的共同民主黨“改革自行車”



“改革就像自行車踏板一樣。要一直蹬纔不會摔倒。”



共同民主黨代表鄭清來2日表示：“司法改革、從虛假造假信息中挽救國民損失的改革也將在中秋長假後公佈。”鄭清來代表就改革多次強調的事情之一，就是“自行車論”。他用停下來就不能站住的雙輪自行車、設計成只能向前而不能倒退的自行車的特點來比喻改革。



蹬改革踏板的結果，正如鄭清來代表所宣稱的那樣，“檢察改革”立法已在中秋節前由共同民主黨主導完成。上臺4個月後，就完成了盧武鉉、文在寅政府時期未能完成的調查權和起訴權分離等根本性的檢察改革。



檢察機關內部對廢除檢察廳的抵抗比預想的要少。李在明總統在上次總統選舉中正面提出了檢察改革公約，結果順利當選。檢察官的補充調查權等黨政之間意見相左的細節，在泛政府檢察制度改革專班進行事後討論，也發揮了減少雜音的作用。



相反，共同民主黨推進的“司法改革”，則從一開始就預告了前路艱險。不少人評價稱，企圖以大法院院長曹喜大被疑干預總統選舉和部長審判官池貴淵涉嫌接受受賄性招待等爲由要求彈劾和辭職，並以此作爲司法改革的名分，是一招臭棋。除了大法院全員合議機制在總統選舉一個月前以“有罪”爲宗旨發回重審李在明涉嫌違反選舉法一案這一事實外，共同民主黨未能提出司法部門干預總統選舉的具體依據。在在野黨批評這是“泄憤式打壓司法部門”的聲音中，司法改革的本質變得模糊，只留下了疑點。此外，爲了減少審判延遲而增加大法官人數，也只是引發了懷疑，認爲這實際上是爲了削弱“由曹喜大主導的大法院”的權力。



越是這樣，越應該花時間公開討論爲什麼需要司法改革，通過說服形成國民共識。儘管如此，強硬派議員們還是以“單獨運球”橫衝直撞。黨代表帶頭要求猛踩踏板，議員們也爭相向前衝。最具代表性的是，在沒有與領導層商議的情況下舉行的國會法制司法委員會曹喜大聽證會，和部分議員在沒有明確根據的情況下提出的曹院長和前國務總理韓德洙等四人會晤疑惑。允許對法院審判進行憲法訴願的“審判訴願制”相關法案也有可能違反以三審製爲基礎的現行憲法。



左衝右突的司法改革餘波導致黨政支持率同時下降後，變得焦急的反而是總統室。雖然總統室高層人士要求“安靜的改革”，但執政黨似乎沒有傾聽。甚至有人說，形成了與尹錫悅政府180度不同的垂直黨政關係。



鄭清來代表的自行車論一半是正確的，一半是錯誤的。爲了避免摔倒而必須踩自行車踏板，是在平地或上坡路上。目前，僅泛執政圈議席就達188席，政治格局類似於即使什麼都不做也能加快速度的下坡路。在下坡路上蹬踏板只會增加碰撞事故的危險。現在共同民主黨需要的是精巧的操縱和調節速度的剎車。

