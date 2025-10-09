“只要有愛，壹切都好。”在電影《首爾之春》（2023年）中展現冷酷“全鬥光”演技的演員黃晸玟（照片）已不見蹤影。他於上月27日在首爾松坡區夏洛特劇院開幕的音樂劇《道特菲爾太太》（又譯《窈窕奶爸》）中，完美演繹了熱愛孩子們的慈祥保姆“道特菲爾”角色。這部音樂劇的原作是英國作家安妮•範恩的小說《道特菲爾太太》。1993年由羅賓•威廉姆斯（1951-2014年）主演的同名電影廣為人知。自由職業聲優主人公丹尼爾熱愛孩子，但卻不是可靠的丈夫。獨自承擔養育重擔的妻子米蘭達最終宣布離婚。突然與孩子們生離死別的丹尼爾，為再次見到孩子們，偽裝成老奶奶後成功應聘為保姆。該音樂劇於2021年在美國百老匯首演，次年也在韓國首演。之後時隔3年重返國內舞臺。本季最大話題是自2015年《奧凱菲》之後時隔10年登上音樂劇舞臺的黃晸玟。平時在銀幕上多飾演魅力角色的他，此次在充滿頑皮的爸爸丹尼爾和慈祥的保姆道特菲爾之間自然轉換，證明了作為演員的廣泛戲路。尤其是“失敗就是叛逆，成功不就是革命嗎？”（《首爾之春》）、“沒有錢，但沒有面子嗎？”（《老手》）、“進來吧”（《新世界》）等自己出演電影的名臺詞戲仿，引得觀眾爆笑。踢踏舞、節奏口技等也頗具趣味。丹尼爾角色除黃晸瑉外，還有在首演中獲好評的鄭成華、以特有機智和變身演技備受關註的鄭尚勛共同飾演。舞臺上，在爸爸和老奶奶之間瞬間穿梭的20余次“快速換裝”堪稱壹絕。從爸爸變身老奶奶所需時間僅8秒。這得益於安裝了利用彈性帶和磁鐵的“壹鍵扣環”，以及只需拉壹次拉鏈的連體衣。演繹穩重男性和高雅老奶奶的聲音也是壹流。劇作基調輕快，但信息並不輕松。初期丹尼爾的橫沖直撞引人發笑，但隨著劇情發展，因父母離婚而受傷的孩子們的心理和變化的家庭關系清晰顯現。在笨拙中流露真心的丹尼爾的父愛，讓人從“只有正常家庭才幸福”的固定觀念中邁出壹步。尋找遍布各處的韓式幽默也樂趣十足。將陌生名字“道特菲爾”的由來用“長得帥的話，都是哥哥呀”的語言遊戲來解說的設定頗具代表性。外表冷靜但內心感情豐富的妻子“米蘭達”、幫助道特菲爾變身的金牌配角“弗蘭克”和“安德烈”等人物為作品增添了活力。作為壹部世代能壹起歡笑和共鳴的家庭喜劇，其優點顯而易見。演出將壹直持續至12月7日。史智媛記者 4g1@donga.com