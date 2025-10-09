關稅談判陷入迷霧，一起來重溫“預言書”



隨着7月底在大框架下達成協議的韓美關稅談判在其後的協調過程中陷入迷霧，原本的安心感現在變成了茫然。原因在於，對於原本認爲以貸款、擔保形式進行的3500億美元對美投資，美國方面強行要求採取“現金預付”的方式。韓國曾期待通過“讓美國造船業再次偉大”項目等夢想實現雙贏，但美方似乎認爲“只讓美國一家偉大”。



爲了排解鬱悶的心情，是時候重新翻開那本“預言書”了。這是去年11月發表的一份報告，題目是《國際貿易體制重組的使用說明書》，一般也被稱爲“美倫報告”或“美蘭報告”等。報告的作者是美聯儲理事史蒂文·馬伊倫，他當時在美聯儲內部獨自主張“大幅降息”，爲美國總統特朗普搖旗吶喊。如今，談判正按照這位當初名不見經傳、報告面世時連名字都被讀不準的作者建議的方向推進。



報告指出：“經濟不均衡的根源在於持續的美元高估。”要想加強美國製造業的競爭力，減少財政、貿易逆差，必須誘導美元走軟。誘導貨幣調整的槓桿是高額關稅。制定“懲罰性關稅”後，以放寬關稅爲條件，將其他國家拉到談判桌前。同時，還威脅“可以消除美國的安保保護傘”。



問題是，由於美元弱勢，其國際儲備貨幣的地位可能會動搖，國債利率也會暴漲。報告提議，如果各國將持有的美國國債轉換爲100年期超長期國債，就可以無利息負擔地盡情使用。對於擔心流動性不足的國家，可以用胡蘿蔔進行貨幣互換。這是像魔法減肥藥一樣的處方，不用運動，可以盡情地吃也能減肥。



自4月初美國宣佈對全世界實行對等關稅以來的進程與報告中的說法相似。先提出高關稅，如果對方提出讓美國滿意的提議，就可以降低關稅。國會選舉在即，政治上着急的日本首先舉手，韓國也以日本的協議爲基準，加快了談判。原本不以爲然的3500億美元對美投資，後來一看才發現是荒唐的枷鎖。接受全額現金投資到美國想要的地方，收益的90%由美國來掌握，這是“隨意花別人的錢”的100年期國債想法的另一個版本。



一些人認爲，這比向戰敗國索取的戰爭賠償更爲殘酷，主張推翻談判。也就是說，即使適用25%的對等關稅，韓國整體出口也只會減少4%左右，還不如用給美國的錢支援受害企業。但是，把關稅視爲威脅手段的美國有可能徵收更高的“懲罰性關稅”。再加上韓國是依靠出口生存的，難以進行一場乾脆放棄美國市場的賭博。



從目前來看，只能是在不打破局面的情況下，慎重地進行談判。包括最低限度的防禦裝置貨幣互換在內，要努力改變投資規模和條件。日本的動向也有必要再次確認。預定下屆日本首相的自民黨總裁高市早苗暗示了重新談判的可能性，經濟再生相赤澤亮正則主張“5500億美元中實際投資額只有1%-2%，其餘都是貸款和擔保”。這次不能像7月談判時那樣因爲最後期限而錯過細節。政界也應該剋制對政府和談判團隊的政治攻勢和壓迫，冷靜地等待。

