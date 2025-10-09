療養醫院安眠藥處方是普通醫院的22倍……這是醫學需要嗎？



把年邁的父母送進療養醫院的子女，大多都有這樣的疑惑——每次去醫院探望時，父母往往都在睡覺。醫院方面通常解釋說，父母前一晚沒睡好，或者出現譫妄症狀，因此用上了安眠藥。但是，看到父母在大白天沉睡不醒，不免會懷疑醫院是否爲了護理方便，在未告知監護人的情況下，私自使用了了不必要的安眠藥。經確認，療養醫院的安眠藥處方確實遠高於普通醫院。



健康保險審查評價院向國會提交的資料顯示，去年全國安眠藥處方量較多的100家療養醫院中，平均每名患者的安眠藥處方件數爲122.4件，是普通醫院前100家患者人均安眠藥處方件數（5.6件）的22倍。與重症患者接受治療的綜合醫院（6.45例）相比，也高達19倍。療養醫院的住院時間比其他醫院長，藥物處方量也會多，但安眠藥處方量比有危重患者的綜合醫院多十數倍，從常識上很難理解。



療養醫院方面解釋說：“如果癡呆症狀或譫妄的患者在夜間進行突發行動，有可能發生摔傷事故，而且還會影響到共享病房的其他患者，因此不得不多開安眠藥處方。”但是，藥物過量處方不僅會引發副作用，還會導致活動量減少，對健康有害。在禁止監護人探視的新冠疫情期間，療養醫院增加安眠藥處方，一度成爲問題。必須嚴格管理療養醫院的用藥種類和劑量，以防出現爲控制患者而非出於醫學需要進行所謂“化學性約束”的情況。



療養醫院每6名患者中就有1名，是本不需要住院，但由於家裏無人照顧而留在醫院。從明年下半年起，如果實行用健康保險支援療養醫院部分護理費的護理費補助化，預計這種“社會住院”將進一步增加。要想減少對高費用、患者滿意度低的療養醫院的依賴度，就要在家庭和地區社會建立照顧體系，同時採取通過健康增進項目等減少療養需求的政策。

