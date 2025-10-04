特朗普推動在APEC峯會前夕“當日往返訪韓”

據悉，美國總統特朗普29日對韓國進行一天訪問的日程正在推進中。這意味着，訪韓日程有可能少於當初的預想。從9月27日起在慶北慶州舉行的亞太經合組織（APEC）峯會周即將開始，峯會將於10月31日和11月1日舉行。據悉，特朗普總統正在推動27日訪日、28日舉行美日首腦會談、29日上午訪韓，當天下午離開韓國的日程表。對此，韓國政府人士表示：“特朗普的訪韓日程還沒有最終確定。韓美之間的磋商還在進行中。”預計特朗普訪韓期間將參加韓美首腦會談和美中首腦會談等日程。有分析認爲，隨着特朗普推進當天訪韓的日程，中國國家主席習近平的訪韓日程也可能相應調整。習近平爲參加美中首腦會談將於29日訪韓，並在慶州停留到APEC峯會閉幕的11月1日。此前，特朗普在9月19日與習近平通電話後，曾在“真實社交”上表示，“已與習主席同意在韓國舉行的APEC峯會上會面”。據悉，特朗普在訪韓之前將訪問日本，與新任日本首相舉行美日首腦會談。日本將於4日選出執政黨自民黨新總裁，並在15日左右舉行的臨時國會上通過首相指名選舉新首相。日本《讀賣新聞》3日報道稱，特朗普正在推進訪日期間與被朝鮮綁架的日本受害者家屬面談的安排。如果特朗普確定“當天往返”訪韓，參加APEC峯會的可能性也將降低。特朗普在執政第一期的2018年也曾缺席在巴布亞新幾內亞舉行的APEC峯會。對於特朗普縮短訪韓日程的可能性，有分析人士認爲，這可能是受到了韓美關稅談判陷入膠着的影響。有分析認爲，以特朗普訪韓爲契機提出的朝美首腦突然會晤成功的可能性也會降低。朝鮮國務委員長金正恩9月21日表示，如果美國放棄無核化談判，他可以與特朗普會面。因此有人提出，以特朗普訪韓爲契機，特朗普和金正恩有可能像2019年板門店會晤一樣突然會面。申圭鎮記者、申娜莉記者 newjin@donga.com、journari@donga.com