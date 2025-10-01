Musinsa計劃12月進軍中國 目標2030年開設100家以上店鋪



時尚平臺Musinsa開始攻略中國線下市場。該公司計劃從12月在上海開設首家店鋪開始，到2030年將店鋪數量擴大至100家以上。



Musinsa表示，將於12月在上海淮海路開設自有品牌（PB）“Musinsa Standard”旗艦店。該店鋪規模總計1300平方米（約400坪），是Musinsa Standard店鋪中第三大的。年末，Musinsa還將在上海安福路開設線下編輯店“Musinsa Store”。Musinsa相關人士說明：“淮海路和安福路分別象征大眾性和品味性，是代表性商圈，對於攻略當地消費者而言是最佳選址。”



以上海進軍為起點，Musinsa計劃到2030年在中國境內將店鋪數量擴大至100家以上。明年上半年（1月至6月），Musinsa還將在南京東路、徐家匯、杭州等三個地區追加開設店鋪。Musinsa旨在與中國電子商務平臺天貓旗艦店聯動，目標到2030年實現線上與線下整合銷售額1萬億韓元。



Musinsa加快進軍中國市場的步伐，其原因被解讀為旨在當地吸收在韓國國內已確認的中國消費者需求。編輯店“Musinsa Store 聖水@大林倉庫”第二季度（4月至6月）的中國消費者交易額較前壹季度增長3.5倍以上，同期“Musinsa Store 弘大”店鋪的交易額增長了180%。





金多研記者 damong@donga.com