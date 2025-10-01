2025年諾貝爾文學獎將花落誰家？

2025年諾貝爾文學獎得主將於10月9日下午1時（韓國時間下午8時）左右在瑞典學院揭曉。去年作家韓江作為首位韓國人及亞洲女性獲獎後，今年獲獎者備受關註。現將今年諾貝爾文學獎相關主要信息與論點以問答形式（Q&A）整理如下。―今年獲獎者是否已確定？“根據慣例，從夏季選定的5名最終候選人中壓縮至1名獲獎者的過程目前似乎正在進行中。諾貝爾文學委員會在6月至8月期間朗讀並評價5名最終候選人的作品。9月則圍繞各候選人的文學貢獻與優點展開討論。壹般在10月初進行最終投票，獲得過半票數者即確定為獲獎者。”―5名最終候選人如何選出？“通常諾貝爾獲獎者公布後，次年11月向全球發送請求推薦下屆諾貝爾文學獎候選人的正式信函。去年韓江獲獎後也同樣如此。推薦工作由歷代諾貝爾文學獎獲獎者及文學、語言學教授、各國作家協會主席等數百人負責。韓江也被推測參與了推薦。基於這些推薦篩選出5名候選人。自我推薦不被允許，候選人名單保密50年。”―今年被提及的有力候選人作家有哪些？“每年海外博彩網站都會針對諾貝爾文學獎潛在獲獎者開設市場。當前在《Nicer Odds》網站上，澳大利亞作家傑拉爾德•默南（第1位）、匈牙利小說家克拉斯諾霍爾考伊•拉斯洛（第2位）、日本文學象征性人物村上春樹（第4位）被提及。但去年獲獎者韓江當時並未進入博彩排名前列，因此這些僅能作為參考指標。”―最近諾貝爾文學獎有何趨勢或特征？“2017年因瑞典學院內部性醜聞，2018年頒獎曾被迫取消。此後學院提高女性委員比例並強化透明度。當前‘文學委員會’也由男性2名、女性3名組成，女性委員占多數。2019年至2024年6位獲獎者中女性為3名，恰好占半數，這壹現象引人註目。獲獎者性別順序也呈現男-女-男-女-男-女的交替規律。”―評選過程中國籍或政治因素是否會產生影響？“阿爾弗雷德•諾貝爾在遺言中明確表示‘請不分獲獎者國籍，將獎項授予最具價值者’。但實際評審過程中，國家性與政治因素難以完全排除。根據解密的50年保密報告，為避免給特定國家特殊待遇的印象，曾對頒獎進行調整。1901年蘇利•普呂多姆（法國）獲獎後，次年曾猶豫是否立即將獎項授予弗雷德裏克•米斯特拉爾（法國）。1948年溫斯頓•丘吉爾的提名即以‘具政治意義而非文學價值’為由被拒絕。”―諾貝爾文學獎是對成就的“補償”，還是對未名作家的“鼓勵”？“據悉，這是委員會內部經常探討的問題。1947年委員會對歐內斯特•海明威的猶豫也源於此。有委員指出‘鑒於其已有成就，獎金可能淪為無意義的象征’。海明威最終在發表《老人與海》（1952年）後，於1954年獲得諾貝爾文學獎。”金素敏記者 somin@donga.com