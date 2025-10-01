孫興慜四場連續破門 第四次入選美職聯單輪最佳陣容

韓國球星孫興慜（33歲，洛杉磯FC，見圖）延續其在美國職業足球大聯盟（MLS）的連續進球勢頭，近日入選2025賽季美職聯第37輪最佳11人陣容。自8月加盟洛杉磯FC以來，孫興慜已第四次獲選單輪最佳陣容。美職聯官方於30日通過官網公布采用3-4-3陣型的第37輪最佳11人陣容。孫興慜占據三名前鋒席位之壹，繼第29輪、第30輪和第35輪後，第四次入選該榮譽名單。聯盟官方評價稱：“對陣聖路易斯城的比賽（第37輪）是孫興慜在洛杉磯FC的第八場美職聯賽事。這位超級球星獨中兩元，帶領球隊取得3比0勝利，延續了他在聯盟的火熱狀態。”在28日客場對陣聖路易斯城的比賽中，孫興慜連續攻入本賽季第七和第八粒進球，助球隊豪取四連勝。實現連續四輪破門的孫興慜同時獲評該場比賽最佳球員（POM）。這是他自2021年12月27日效力托特納姆熱刺（英格蘭）時期，在英超聯賽對陣水晶宮實現連續四場進球後，時隔三年九個月再度達成聯賽連續四場破門紀錄。本賽季孫興慜已貢獻11個進攻點數（8球3助攻）。迎來孫興慜加盟後狀態持續上升的洛杉磯FC，截至30日以15勝8平7負（積53分）位居美職聯西部聯盟第四位，與領跑的聖叠戈隊（積57分）相差4分。金正勛記者 hun@donga.com