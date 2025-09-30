“領跑員”李在明政府的配速错了



朝鮮國務委員長金正恩和美國總統特朗普過去3次會談前後互發的27封親筆信，再次看來還會讓人手腳肉麻。金正恩的信中充滿了華麗的恭維之辭，偶爾會有嚴肅表露內心想法的部分，其中之一就是露骨地流露“通美封韓”意圖的2018年9月21日信件。信中寫道，“文在寅總統對我們的問題表現出的過度關注毫無必要”，並表示想和特朗普單獨討論核問題。即使在南北（韓朝）關係急速發展的時期，朝鮮也表現出了想要甩開韓國與美國進行直接交易的意圖。



進入特朗普第二屆政府，換成了李在明總統面對金正恩，情況也大同小異。金正恩高喊“兩個敵對國家”，對韓國視而不見，這種無視和冷待只會越來越嚴重。李在明政府的外交安保團隊不可能不知道這一點，卻把韓國總統的作用規定爲“陪跑員”。意思是，讓對朝鮮影響力較大的特朗普掌握主導權，但韓國將予以配合和支持。



站在朝美關係競賽起跑線上，特朗普還沒有正式行動。他雖然表明有意與金正恩對話，但現在更致力於烏克蘭戰爭和關稅談判等。雖然不能排除特朗普和金正恩以慶州亞太經合組織（APEC）峯會爲契機舉行突然會晤的可能性，但外界都沒有捕捉到雙方的任何具體信號。



事實上，從李在明政府的對朝政策中，早就能夠感受到急躁之意。它從一開始就準備陸續解除保守政府阻止的對朝懷柔政策。禁止對朝傳單和中斷對朝擴音器廣播，因涉及居住在邊境地區的韓國居民的損失，還能說得通。執政黨人士還一致表示，將在年內恢復《9·19南北軍事協議》。該協議曾因阻礙韓方軍隊在非軍事區一帶開展偵察、監視活動和實彈射擊訓練，被批評削弱對朝防備態勢，現政府卻打算在沒有任何條件下予以恢復。在軍事領域毫無權限的統一部長鄭東泳甚至在公開場合直接談及停止射擊訓練和實動訓練的必要性。



李在明在聯合國大會上發表“E.N.D.倡議”，把在無核化路線圖中作爲分階段談判籌碼的與對朝交流（Exchange）和關係正常化（Normalization）像拌飯一樣混在一起。他還會見紐約投資者時表示，可以先放寬部分對朝制裁，是一副不知道看似不可能實現的無核化（Denuclearization），先取得看得見的改善韓朝關係的成果再說的樣子。



自主派元老們甚至催促稱，這樣的動作也太慢了。與國家情報院院長李鐘奭等一起被稱爲“自主派六人會”成員的前統一部部長丁世鉉表示，“李在明總統身邊的同盟派太多”，要求對外交安保部門實行“親信改革”。政府執政剛滿百日，其國家安保室核心官員們在正式遊戲尚未開局之前就開始動搖，究竟意欲何爲？如果真按照他的說法來，反倒可能讓李在明總統的對朝政策玩完。



在馬拉松比賽中，陪跑員的核心是調節速度。他的工作是保持符合目標記錄的一定節奏。如果一開始就跑得太快，會助長選手的體力消耗，破壞比賽節奏，因此非常危險。更不用說在朝鮮無核化等長跑比賽中。在本來就不可預測的特朗普總統不知何時會突然加速的情況下，韓國不能比這更早地衝出去。

