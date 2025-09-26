繼日本之後，歐盟輸美汽車關稅率也降至15%……只有韓國承受25%的“打擊”

美國繼日本之後，把從歐盟進口的汽車和零部件的對等關稅降至15%。歐洲汽車輸美關稅率從27.5%降至15%。繼日本之後，歐洲汽車企業也減輕了關稅負擔，但韓國汽車仍被徵收25%的高關稅。這有可能導致韓國汽車業界競爭力惡化。美國商務部和貿易代表部當地時間24日表示，爲履行8月21日美歐簽署的“框架協議”，將適用下調的汽車和零部件關稅率。據路透社等媒體報道，美國政府決定從8月1日起追溯適用上述下調關稅率。即從8月起歐盟輸美汽車均可適用15%的關稅率。相反，韓國汽車的關稅率仍然停留在25%。因爲雖然兩國7月30日就適用15%的關稅率達成了協議，但在後續談判久拖不決的情況下，美國政府沒有公佈具體的實行時間。如果適用如此高的關稅率的時間延長，現代汽車集團等向美國出口整車的企業繼日本汽車之後，還要擔心與德國汽車的競爭。目前，在美國市場銷售的現代汽車緊湊型運動型多功能車（SUV）途勝的2025年式最低製造商建議零售價爲28705美元，類似大小的德國品牌大衆途觀爲30245美元。假設目前途觀的價格體現的是27.5%的關稅，如果該關稅率降至15%，大衆就有餘力將途觀的價格降至27280美元。途觀可能比途勝更便宜。現代汽車目前正在抑制關稅上調價格的轉嫁，但關稅負擔正在導致業績惡化。據推算，受關稅餘波的影響，第二季度現代汽車和起亞汽車的營業利潤分別減少8282億韓元和7860億韓元。現代汽車社長何塞·穆尼奧斯最近在美國紐約舉行的首席執行官投資者日活動中表示：“考慮到關稅率將維持在25%，正在制定計劃。但如果關稅率降低到15%，將更容易實現目標。”隨着美國的關稅環境對韓國產品不利，汽車和汽車零部件的出口景氣前景也在惡化。韓國貿易協會國際貿易通商研究院25日發行的《出口產業景氣展望調查》報告顯示，汽車和汽車零部件第四季度的調查指數低迷至69.3。這一指數如果超過100，意味着景氣復甦，如果低於100，意味着景氣將惡化。李沅柱 takeoff@donga.com