尹錫悅案今天第一次公審……法院：“允許全程拍攝和轉播”

首爾中央地方法院決定從頭到尾拍攝並公開26日進行的前總統尹錫悅涉嫌妨礙特殊公務執行的第一次公審。根據特檢法轉播審判尚屬首次。據法律界25日透露，首爾中央地方法院刑事協議35部（部長法官白大鉉）接受了內亂特檢組（特別檢察官趙恩錫）的部分審理轉播申請，決定允許錄播26日上午10點15分起在西館417號大法庭進行的尹錫悅妨礙特殊公務執行案第一次公審。這是從頭到尾拍攝公審後，對個人信息等採取非識別措施，並通過網絡等予以公開的方式，並不是實時直播。不過，法庭沒有接受同一天以公開審理方式進行的尹錫悅保釋審查的轉播申請。法庭將於26日在法庭上表明不允許直接轉播保釋申請審查的原因。法庭的這一決定是根據“當特別檢察官或被告人申請時，如無特殊情況，審判長應允許錄播”的內亂特檢法第11條作出的。共同民主黨11日在國會全體會議上單獨處理的三大特檢法修訂案，不管特檢組是否申請等，規定一審轉播義務化，但因尚未公佈，並未實施。法庭還允許媒體在26日公審開始前進行法庭拍攝。這一方式與24日尹錫悅夫人金建希在審判開始前坐在被告席上的樣子被公開相同。被內亂特檢組再次拘留後一直沒有出席審理和特檢調查的尹錫悅決定親自參加26日的公審和之後的保釋審查。內亂特檢組申請的拘捕令獲批後，尹錫悅7月10日被再次收監。隨後的7月19日，他又因涉嫌宣佈緊急戒嚴時侵犯國務委員的戒嚴審議和表決權、事後制定並廢棄戒嚴發佈文書而妨礙特殊公務執行、濫用職權妨礙權利行使、製作和使用虛假公文等，被內亂特檢組拘捕起訴。尹錫悅方面以健康原因和保障實質性辯護權等爲由申請保釋。如保釋申請獲准，尹錫悅將被釋放，但法律界認爲獲釋的可能性不大。呂根鎬記者 yeoroot@donga.com