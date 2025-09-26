日本立教大學為尹東柱設立紀念碑 背景系其詩作《容易寫成的詩》

被譽為日據時期代表性抵抗詩人之壹的尹東柱（1917-1945年）最後作品《容易寫成的詩》的背景地東京立教大學，決定為其建立紀念碑。此前，尹東柱的母校京都同誌社大學及京都壹帶已有多處紀念碑，但在東京設立尹東柱紀念碑尚屬首次。25日，立教大學方面宣布，“將於下月11日在東京都豐島區校園舉行尹東柱紀念碑揭幕儀式。”立教大學是尹東柱1942年從延喜專門學校（現延世大學）畢業後赴日留學就讀的第壹所大學。他曾在該校英文科學習壹學期。隨後轉入同誌社大學。尹東柱在立教大學期間創作了《容易寫成的詩》（1942年6月3日）、《白色的影子》（4月14日）、《沒有門牌的街道》（5月12日）等五篇珍貴詩作。其中《容易寫成的詩》通過六疊房（鋪有六張榻榻米的日式房間）、學費信封等意象，平靜抒發了亡國學子飽含的悲愴之情。當時他將這首用韓文書寫的詩作以信件形式寄予友人姜處中。因信件使用印有立教大學象征性百合標誌及英文校名的信紙，可準確推斷創作時間與地點。詩作原件由延世大學保管，立教大學則在校內紀念館長期展示副本。此次建立的紀念碑呈橫向長方形結構。中部鑲嵌尹東柱照片，左右兩側分別刻有其生平簡介以及韓文原作《容易寫成的詩》與日文譯本。碑體設置二維碼，參觀者可通過智能手機獲取詩人生平與作品的詳細解說。立教大學自2008年起，每年2月尹東柱忌日之際在校內教堂舉行追思活動。此外，2010年起設立以尹東柱命名的國際交流獎學金，每月向韓國留學生發放5萬日元（約合47萬韓元）。以立教大學設立紀念碑為契機，京都地區的尹東柱紀念設施再度引發關註。同誌社大學校園內已於1995年建立詩碑。尹東柱的京都故居舊址（現京都藝術大學校園）亦立有詩碑。2017年適逢詩人誕辰100周年，京都府宇治市河畔增設紀念碑，此處正是他生前與同誌社大學同窗舉行野外送別會並留下最後影像的地點。另壹方面，同誌社大學於今年2月16日尹東柱逝世80周年之際，向其追授名譽博士學位。創立於1885年的同誌社大學此次授譽，系建校以來首次對逝者追授名譽博士。林賢錫記者、東京=黃仁燦 常駐記者 lhs@donga.com、hic@donga.com