“假基站”在中國網站上公然出售……“韓國的應對是10年前的水平”



經確認，被惡意用於KT（韓國電信公司）小額結算黑客攻擊的虛假微微基站（微蜂窩基站）在中國網站上公然交易，並已銷售到了韓國。微微基站是移動通信公司爲改善電波較弱地區的通信質量而安裝的設備。KT黑客事件是以個人任意設置，偷取手機頻率，竊取終端機信息的方式發生的。到目前爲止，2萬名KT用戶的個人信息被泄露，發生了超過2億韓元的小額結算損失。



《東亞日報》採訪組直接聯繫了微微基站賣家，賣家回覆稱“每臺1萬美元，7-10天內可以送達”。與賣家的聯繫是在社交網站“電報”上，結算則使用虛擬貨幣。對於韓國海關通關，賣家表示：“有可以避開查處的渠道。10年來銷售沒有任何問題。”不管是誰，只要下定決心，都可以干擾通信網，輕易竊取個人信息，這一事實令人驚愕。



在微微基站黑客攻擊成爲社會問題後，中國公安查獲了72個通過2013年微微基站黑客攻擊發送“釣魚”短信的犯罪組織。隨着這些犯罪團伙向海外擴大活動範圍，越南、日本、泰國等地也以同樣的方式出現了損失。現在又把魔爪伸向韓國，發生了KT小額結算事件。雖然事故發生有時差，完全可以預防，但應對卻很安逸。專家們指出：“黑客技術正在高度化，政府、企業應對黑客攻擊的能力和投資還是10年前的水平。”



今年政府的網絡安全研發預算爲2120億韓元，單純從數字上看，比去年增加了11.4%。但是，這只是投資偏重於應對人工智能黑客攻擊的錯覺現象，傳統的網絡安全研究費用反而正在減少。據悉，研究個人信息流通市場黑網分析及追蹤研究、應對KT黑客攻擊事件所使用的微微基站攻擊、個人信息加密等傳統網絡保安技術的教授團隊，因爲預算被削減，研究正面臨中斷的危機。以這種保安意識和力量，很難應對每天用新技術武裝的黑客攻擊。隨着SK電信、樂天信用卡、KT等大型事故接連發生，全國民的個人信息幾乎全部被盜，不知道“馬後炮”應對要持續到什麼時候?

