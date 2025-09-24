曾創KAIST最年輕聘用記錄的韓國專家退任後轉赴中國大學 人才流失拉響警報

1988年當時曾創下韓國科學技術院（KAIST）最年輕（滿28歲）教授聘用記錄的韓國科學技術院電氣及電子工程系名譽教授宋翊鎬（65歲，音譯），近日轉赴中國大學任職。自去年起，國內碩學之士赴華趨勢加速，有觀點指出亟需制定對策。據韓國科技界23日消息，今年2月退休的宋翊鎬教授已轉任中國成都電子科技大學基礎與尖端科學研究所教授。宋教授是通信及信號處理理論領域的權威學者，1988年出任韓國科學技術院教授，直至去年共在職37年。韓國科學技術院雖設有退休後教授制度，允許退休後繼續授課與研究，但前提是需每年承接3億韓元以上（約合人民幣150萬元）的研究課題。據悉，宋翊鎬教授未利用該制度，而是選擇赴華。宋翊鎬教授新任職的成都電子科技大學是美國以國家安全威脅為由限制交易的高校之壹。該校無法與美國研究機構合作，且無法進口美國尖端零部件用於研究。學界認為，盡管存在此類制裁，宋教授為獲得穩定研究環境而作出此選擇。今年5月，《東亞日報》與韓國科學技術翰林院對200名正式會員進行的問卷調查顯示，61.5%的受訪者最近5年內曾收到海外研究機構邀請。其中82.9%收到來自中國方面的邀請。65歲以上退休年齡的研究人員中，72.7%表示曾收到海外機構邀請。國內科學界壹位研究人員表示：“中國方面深知韓國環境不利於退休後碩學之士進行研究，因此聯系頻繁。”韓國政府為阻止國內科學家外流，已啟動“防止•留住科技人才外流的民官聯合特別工作組（TF）”，預計本月末發布綜合理工類人才政策。崔智媛記者 jwchoi@donga.com