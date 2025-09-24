李在明：“朝美重啓對話，韓國將積極合作”

韓國總統李在明當地時間23日在美國紐約發表了就任後首次聯合國大會主題演講。李在明強調了重啓朝美對話等構建韓半島和平的必要性。分析認爲，以下個月在慶尚北道慶州舉行的亞太經合組織（APEC）峯會爲契機，美國總統特朗普和朝鮮國務委員長金正恩有可能進行對話，在這種情況下，李在明表明了穩定韓半島和平的構想。李在明在聯合國大會演說中表明瞭韓半島和平構想。金正恩21日在最高人民會議演講中表示：“沒有理由不與美國面對面溝通”，表明了與特朗普會面的意向。對此，白宮迴應稱：“特朗普總統爲了實現朝鮮的完全無核化，一直對與金正恩委員長的對話持開放態度。”這是特朗普確定出席APEC峯會後，朝鮮與美國在特朗普執政第二任期內首次表明重啓對話的意志。此前，李在明在會見美國參衆兩院議員團時強調：“如果有助於韓半島問題，歡迎美國作爲‘和平製造者’發揮主導作用。韓國作爲‘陪跑者’將對此提供支持，積極協助重啓朝美對話。”他再次強調與特朗普的首腦會談中提出的“陪跑者論”，強調了支持朝美對話的意願。美國議員團也表示：“支持李在明爲解決朝鮮核問題及韓半島和平所作的努力。希望韓國政府的努力能取得成果。美國國會也將積極合作。”不過，在22日以聯合國大會爲契機舉行的韓美日外長會議上，三國表示，“重申了‘朝鮮完全無核化’的堅定意志”。這是李在明政府上臺後韓美日外交負責人首次會面。金正恩21日表示以沒有無核化爲前提對與特朗普的對話持開放態度，韓美日政府再次確認朝鮮無核化原則，表現出溫差。韓國外交部表示，韓國外交部長趙顯、美國國務卿魯比奧和日本外相巖屋毅當天在紐約舉行韓美日外長會議時表示：“在堅持韓半島無核化原則和保持遏制朝鮮態勢的情況下，雙方將就對朝鮮政策保持緊密合作。”紐約=朴勳相記者、李允泰記者 tigermask@donga.com、oldsport@donga.com