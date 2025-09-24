“李在明一號公約”半導體法，不去勸說在野黨徒費光陰



“將竭盡全力使包含支持基礎設施建設、設備擴充、研發的《半導體特別法》儘快在國會通過。”



共同民主黨代表鄭清來10日來到三星電子平澤校區，表示：“美國、歐洲、日本爭先恐後地出臺半導體支援政策，我們也不能再拖延了。”他還說：“世界第一半導體國家也是李在明總統的公約。執政黨將堅定地支持這一承諾。”



但是，共同民主黨就《半導體特別法》的處理問題，茫然地等待着10月14日的到來。該日期是《半導體特別法》在4月17日被指定爲迅速處理案件（快速通道）180天后，移交國會法制司法委員會的日子。《半導體特別法》由國民力量黨擔任委員長的國會產業通商資源中小風險企業委員會管轄。



此前，共同民主黨在總統選舉時期在產業資源委員會協商處理失敗後，在國會全體會議上指定爲迅速處理案件。當時，國民力量黨主張在《半導體特別法》中反映每週52小時工作例外條款，共同民主黨則主張用刪除該條款的其他內容處理《半導體特別法》，走上了平行線。



《半導體特別法》是李在明當選共同民主黨總統候選人的第二天即4月28日發表的“一號公約”。李在明當時表示：“爲了提高半導體競爭力，必須進行國家層面的支援和投資。通過制定《半導體特別法》，企業將致力於半導體開發和生產。”



結果，李在明的一號公約實際上在政府出臺100天后仍被擱置。執政黨核心人士（議員）表示：“本來想等民生經濟協議體成立後再進行討論。”民生經濟協議體的構成因國民力量黨反對共同民主黨強行處理《政府組織法》而未能實現。對此，共同民主黨內部預測，《半導體特別法》將在11月內得到處理。考慮到該法案於去年7月3日提出，相當於歷時1年4個多月。



執政黨如果不就朝野之間存在分歧的法案達成協議或展開對國民輿論戰等努力，部分國政課題的履行必然會出現延遲。因爲，如果是國民力量黨擔任委員長的7個常任委員會管轄的法案，國民力量黨堅決反對，除了像《半導體特別法》一樣指定需要180天以上的快速通道之外，別無他法。



有關設立金融監督委員會的11個法案有望在25日的全體會議上被指定爲李在明政府執政以來的首次快速通道。這些都是由國民力量黨擔任委員長的國會企劃財政委員會和政務委員會管轄的法案。因此，有可能在處理與經濟、民生密切相關的產業、稅收、金融領域法案時，浪費180天時間。要想消除這種拖延，只有共同民主黨在明年6月組成第22屆國會後半期機構時獨佔常任委員長的過激方法。



這也是共同民主黨輕視國民力量黨協治的結果。執政黨應該放棄依靠快速通道的想法，與在野黨進行對話，該讓步的讓步，該得到的得到。希望共同民主黨能以縝密的邏輯聚集國民輿論，說服在野黨，展現迅速處理的能力。這纔是負責黨內產生的李在明公約的態度。

