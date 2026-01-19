對於“唱格陵蘭島反調”的歐洲同盟，特朗普祭起關稅炸彈

一直強調吞併丹麥格陵蘭島意志的美國總統特朗普當地時間17日表示，將從下月起向爲參加格陵蘭島防禦演習而派遣兵力的8個歐洲國家徵收10%的關稅，從6月開始徵收25%的關稅。20日迎來重新執政一週年，特朗普再次向主要同盟國投下關稅炸彈，開啓重新執政第二年的大門。有分析認爲，自1949年成立以來77年來負責北美和歐洲集體安全的北約體系也面臨最大危機。特朗普當天通過“真實社交”表示：“丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭、芬蘭以未知目的接近格陵蘭島。從2月1日起，將對這些國家出口美國的所有商品徵收10%的關稅，6月1日關稅將提高到25%。”在自己強調吞併格陵蘭島必要性的情況下，這8個國家爲了保衛格陵蘭島派遣兵力進行“北極耐力”行動，特朗普因此用關稅進行報復和警告。特朗普聲稱，“在事關美國和全世界安全的情況下，任何人都不能觸及這片神聖的土地。爲了迅速、切實地結束這一危險狀況，必須採取（關稅這一）強力措施。”他還表示：“該關稅將徵收到（美國）完全‘購買’格陵蘭島達成協議爲止。”歐洲國家對此表示強烈反對。法國總統馬克龍和英國首相斯塔默表示：“以北約盟國追求集體安全爲由向盟國徵收關稅是完全錯誤的。”德國執政的基督教民主黨和基督教社會黨聯盟暗示，有可能抵制今年在美國、墨西哥、加拿大舉行的“北中美世界盃”。丹麥首都哥本哈根和格陵蘭島最大城市努克等地還發生了大規模的反特朗普示威。美國政界也出現了超越黨派的憂慮。執政的共和黨參議員湯姆·蒂利斯指出：“（此次關稅）對美國、美國企業、美國同盟國都不好。只對希望分裂北約的中國、俄羅斯等敵對勢力來說是好事。”民主黨參議員克里斯·昆斯發表了支持格陵蘭人的聲明。《華盛頓郵報》認爲：“美國威脅要違背其意願搶奪盟國的領土。這將引發數十年來最大的大西洋矛盾，導致北約防衛同盟的根本裂痕。”紐約=常駐記者 林宇善、李智允記者 imsun@donga.com、asap@donga.com