美國施壓三星和SK建設存儲芯片工廠

在啓動半導體關稅談判後，美國此次瞄准“存儲半導體”要求投資。此舉被解讀爲意在讓人工智能（AI）時代出現緊缺現象的高帶寬存儲器（HBM）在美國本土生産。集韓國核心技術能力于壹身的高帶寬存儲器此前僅在韓國國內生産。已在龍仁半導體集群投入數百億韓元建設下壹代存儲基地的三星電子和SK海力士，正陷入尴尬境地。據彭博社16日（當地時間）報道，美國商務部長霍華德•勒特尼克在紐約州美光科技新工廠動工儀式上會見記者時表示：“所有存儲芯片生産企業只有兩個選擇，要麽支付100%的關稅，要麽在美國生産産品。”包括特朗普總統在內的美國行政高層人士雖多次提及半導體關稅，但像此次這樣明確針對“存儲芯片”、施壓“要麽投資要麽關稅”實屬罕見。彭博社解讀此爲“對韓國和中國台灣存儲芯片企業的警告”。美國此前對存儲芯片關稅持謹慎態度。因爲在韓國占有率超過60%的情況下提高關稅，預計從iPhone到AI數據中心，整個信息技術領域物價將暴漲。盡管如此，美國此次打出“存儲芯片關稅”這張牌的背景，分析認爲，近期由高帶寬存儲器引發的存儲芯片供應短缺起到了引發危機感的作用。美國認爲，只有將韓國的高帶寬存儲器與台灣的晶圓代工廠都引入美國本土，“美國AI芯片生態系統”才能完成。此前壹天，美國在與台灣的關稅談判中宣布，額外吸引台積電新建5座晶圓代工廠。三星和SK等在美國沒有存儲芯片工廠的企業，處于高度緊張狀態。特別是，高帶寬存儲器等下壹代存儲技術轉移至海外的擔憂，被指出與韓國的經濟安全直接相關。半導體業界相關人士表示：“這是需要與政府緊密溝通協商的事項。”李棟勳記者 dhlee@donga.com