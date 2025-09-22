特朗普簽署公告大幅提高H-1B簽證費 赴美就業“門檻”陡增

美國總統唐納德•特朗普於當地時間19日簽署公告，將特殊專業人員鱷臨時工作簽證（H-1B）的簽發費用從1000美元（約合140萬韓元）提高至10萬美元（約合1.4億韓元），漲幅達100倍。H-1B簽證是全球各國高科技領域人才受聘於美國大型科技企業時申請的工作簽證。輿論指出，在特朗普政府反移民政策持續強化的背景下，相對開放的專業人員簽證簽發渠道也正在關閉。有分析認為，此舉再次凸顯出特朗普政府“接受外國投資但拒絕接納外國人”的政策基調，這壹傾向已體現在高額關稅、施壓各國擴大對美投資等領域。韓國政府正密切關註特朗普政府提高H-1B簽證費用的措施對韓國企業進軍美國市場以及韓美簽證制度改善談判可能產生的影響。特朗普總統在公告中表示：“H-1B簽證長期以來被濫用於引進海外低薪資、低技能勞動力進入美國科技領域，為消除該簽證妨礙美國勞動者就業並導致失業、威脅國家安全的負面影響，將對使用H-1B簽證的企業征收更高費用。”通常H-1B簽證費用由雇用外國人的企業承擔，大幅提高費用旨在促使企業優先雇用本國人。有觀點認為這是采納了“讓美國再次偉大（MAGA）”陣營壹貫反對H-1B簽證制度的主張。此舉使長期大批雇用外國高端人才以強化技術實力的美國大型科技企業進入緊急狀態。《紐約時報》報道稱：“微軟、亞馬遜、摩根大通等企業已向海外員工發送通知，要求在新規生效前盡快返回美國。”由於新規將於21日0時1分生效，企業僅給予兩天返美時間。隨著混亂加劇，特朗普政府澄清稱：“本次措施僅適用於新申請H-1B簽證者，符合國家利益的情況將予以個案豁免。”有觀點擔憂，近期佐治亞州韓國勞工被拘事件後韓國政府推動的擴大簽證發放計劃可能受阻。韓國外交部相關人士21日表示：“將密切關註此次措施對韓國企業和專業人才赴美發展的影響，並與美方保持必要溝通。”林雨宣 imsun@donga.com · 權五赫 hyuk@donga.com