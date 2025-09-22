接觸越野跑僅三年的兩孩母親奪得“首爾100K”女子組冠軍

身為兩名孩子母親的寺田美奈（39歲，人名音譯下同）在接觸越野跑三年後，於“2025首爾國際超級越野跑大賽（首爾100K）”100公裏女子組中奪得冠軍。今年迎來第六屆的100公裏組別比賽於20日從首爾光化門廣場出發，經過兩天壹夜的賽程，途經仁王山、北漢山、道峰山、佛巖山、峨嵯山、漢江公園路和清溪川，最終返回光化門廣場。以14小時23分34秒的成績率先沖過終點線的寺田美奈笑著說：“出發時（因日出前）天色黑暗且下雨，幾次發生‘偏離賽道’的情況。同跑的選手們給予了很多幫助。”越野跑選手在昏暗的山路奔跑時容易偏離正式賽道，選手們將這種情況稱為“偏離賽道”。寺田美奈是2022年跟隨丈夫趙成衍（42歲）開始接觸越野跑的。身為日本人的她於2011年與趙成衍結婚後獲得韓國國籍。寺田美表示：“生育後壹直待在家中。但接觸越野跑後通過努力奔跑獲得了巨大能量。”從20公裏比賽開始的寺田美奈，繼去年完成50公裏後，今年又將距離延長至100公裏。如今她夢想參加世界最高權威的越野跑大賽——環勃朗峰超級越野耐力賽（UTMB）。本屆大賽參賽者在北漢山城入口（32公裏處）和中浪露營森林（79.5公裏處）等檢查點獲得了支援人員的幫助，包括補充水袋及更換應急食品和藥品。丈夫趙成衍作為寺田美奈的“支援者”壹同參與。寺田美奈表示：“雖然比賽是個人競技，但就整個賽事而言是團隊作戰。非常感謝丈夫提供了百分百的支援。”100公裏男子組中，特邀選手楊龍飛（37歲，中國）以12小時41分20秒的成績奪冠。完賽時限為28小時30分鐘的100公裏組別比賽持續進行至21日上午。完成100公裏賽程後抵達光化門廣場的朴燦宇（32歲，26小時29分36秒）在終點線向等候的女友求婚，吸引了眾人目光。50公裏男子組中，特邀選手梅裏迪奧•米凱萊（28歲，意大利）以5小時22分01秒的成績奪得冠軍。50公裏女子組中，樸秀智（34歲）以6小時39分17秒的成績奪冠。10公裏男子組和女子組冠軍分別由金炳祖（37歲，39分15秒）和鄭賢星（32歲，52分31秒）獲得。任寶美 bom@donga.com