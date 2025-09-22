“全靠成績選醫學生嗎？”加拿大醫生的提問



兩年前，記者採訪一名加拿大醫生，就急救患者“漂流”問題進行了採訪。每1000人中，加拿大有2.8名醫生，韓國有2.6名醫生，沒有太大區別。但在加拿大，重症急救患者很少輾轉於醫院。也就是說，醫生們不會集中在皮膚美容領域，導致手術室空空如也。我很好奇這是怎麼做到的。



“看來在加拿大皮膚美容不賺錢啊？”



“不，賺很多的。但是爲什麼呢？”



彼此茫然不知所措地沉寂了一會兒。卡爾加里大學急診醫學系教授斯科特·班克斯進行了整理。“如果大部分醫生只選能賺錢的科室，那是因爲選錯了醫學生。”“在韓國只看成績嗎？不問問想當醫生的原因嗎？”



在此我明確指出，這篇文章並不是要指責醫學生。他們已經選擇了艱難的道路。不過，把正確的指南針交給他們是社會的義務。入學考試是職業道德的預告片。如果考試只考察記憶力和速度，那麼就只能培養這種能力。相反，如果問“爲什麼選擇這條路，爲誰而工作”時，其他能力也會隨之生長。正如現代醫學的父親威廉·奧斯勒所說，這是“治病更要治人”所必需的感知力。



加拿大、美國、英國的醫學院設計，是無論成績多麼優秀，如果缺乏志願活動和地區社會經驗，就不能合格。特別是加拿大的很多醫科大學把人性檢查（CASPer）視爲重點。在集中面試（MEM）中，會有一堆無法用單純背誦來應對的問題。會提出“如果人手不足，先治療誰?”“如何說服拒絕治療的患者?”等倫理困境，來考察學生具備的哲學。蒙特利爾大學醫學院在第一次選拔中反映40%的人性檢查。最終階段是100%集中面試。



韓國的醫科大學（醫學院）則是以成績爲中心。雖然也有面試，但大體上還是能背下答案來應對的。很難正確評價社會責任意識。反映比率爲5%-20%，接近於形式。



首爾大學醫學院最近提出的課程調整方案與這種問題意識相吻合。計劃從2027年第一學期開始新設“團隊運動”“地方醫療實習”等科目，培養包容、共鳴和犧牲意識。院長金正殷（音）在接受本報採訪時表示：“經歷醫政矛盾後，切實感受到需要超越知識傳達的教育。我將把把生活中得到的好處和賦予醫生的特權還給社會的自覺融入到教育中。”



首爾大學的變化是出發點。在此基礎上更進一步，應該先回顧醫大學生的選拔標準。經歷過醫政矛盾後，不僅是政策混亂，很多人也對醫生留下患者離去的背影感到非常失望。現在從選拔起就問“是否做好了爲患者和社會獻身的準備”，會怎樣呢?



在這裏自己回答過的人，即使學習同樣的知識，也會走不同的路。當越來越多的人將答案刻寫在白大褂上時，醫政矛盾的傷口才會癒合。

