特朗普將H-1B簽證費用上調百倍 韓國迎來吸引理工科人才機遇



美國政府自21日起將特殊專業人員鱷臨時工作簽證（H-1B）申請費用從1000美元（約合140萬韓元）上調至10萬美元（約合1.4億韓元），漲幅達100倍。此舉旨在通過增加雇傭外籍人士企業的負擔來促進美國本土就業。高舉“美國優先主義”旗幟的特朗普政府繼加征高額關稅、加強移民管控後，又在科學、技術、工程、數學（STEM）領域外籍人才獲取美國優質工作崗位方面增設了新障礙。



每年簽發8.5萬份的H-1B簽證壹直是支撐美國信息技術（IT）產業的核心動力，此舉已引發科技巨頭緊急應對。包括每年通過H-1B簽證聘用逾萬人的亞馬遜在內的科技企業，已向外籍員工下達“切勿離開美國，若在海外請立即返回”的指令。美國機場甚至出現外籍人士獲悉簽證費用上調消息後集體拒絕登機的異常景象。



此舉勢必對佐治亞州韓國勞工被拘事件引發的韓美簽證磋商產生影響。韓國政府雖曾研討參照新加坡（5400名）或智利（1400名）模式爭取H-1B簽證韓國配額方案，但在美方強硬政策基調下，預計將面臨艱難談判。



然若善加利用此次政策變化，韓國可在全球人才爭奪戰中搶占先機。事實上，隨著美國留學及工作簽證簽發門檻提高，近期韓國國內大學招聘中出現了以往不可能應聘的優秀人才踴躍申報的現象。各大學也通過增加獎學金、放寬轉學要求等措施，積極吸引從美國回流的海歸學子。



韓國政府應立即制定“韓國版千人計劃”等積極引進全球人才的戰略。在海外就業理工科人才年規模已達12萬人的現實背景下，決不可錯失吸引其回國發展的良機。此外還需積極謀劃吸引占據美國H-1B簽證71%份額的印度及12%份額的中國理工科人才。當前應正式啟動關於構建全球技術人才樞紐所需的簽證制度改進、研發支持強化、安居保障等系統性討論。

