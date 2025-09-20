李在明22日-26日訪問紐約……韓國首腦將首次主持安理會討論

李在明總統爲出席第80屆聯合國大會，將於22日至26日訪問美國紐約。他將在聯合國大會上發表包含韓半島遠景規劃的主題演講，並作爲韓國首腦首次主持聯合國安理會的公開討論。韓國國家安保室長魏聖洛19日在龍山總統室舉行的記者懇談會上表示：“通過李總統在多邊外交舞臺聯合國大會上首次亮相，加強與主要國家的關係，提高韓國的經濟信賴度，將做好準備綜合實現以上目標。”李在明將在抵達首日即當地時間22日會見世界經濟論壇兼世界最大資產運營公司貝萊德首席執行官拉里·芬克，討論人工智能及能源轉型合作方案；23日將以196個國家首腦中第七名在聯合國大會發表主題演講。魏聖洛表示：“期待李總統說出朝鮮無核化問題的基本接近法。”24日，韓國總統將首次以聯合國安理會主席的身份親自主持安理會公開討論，主題是“人工智能和國際和平、安保”。最後一天25日，李在明將在紐約曼哈頓主持國家投資說明會，邀請美國華爾街經濟、金融界人士來韓投資。訪問紐約期間，李在明還將與七國集團（G7）的法國、意大利以及捷克、波蘭等國舉行首腦會談。沒有計劃與美國總統特朗普舉行首腦會談。不過，據悉，韓國政府正在以下月底在慶州舉行的亞太經合組織（APEC）峯會爲契機，推進特朗普和中國國家主席習近平對韓國進行國事訪問。據悉，目前正在準備特朗普在峯會前、習近平在峯會後在首爾與李在明見面等方案。朴勳相記者、申娜莉記者 tigermask@donga.com、journari@donga.com