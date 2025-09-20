德爾•托羅導演稱“每次觀看韓國電影都能感受到能量與力量”

“難以抑制激動之情，我實在太熱愛韓國電影了。”19日上午，在釜山海雲臺區電影殿堂的BIFF Hill，墨西哥電影大師吉爾莫•德爾•托羅導演（61歲•照片）以這般感言表達了首次訪韓的體會。他帶著新作《弗蘭肯斯坦》（又譯《科學怪人》）出席了第30屆釜山國際電影節。德爾•托羅導演曾憑借《水形物語》（2018年）榮獲威尼斯國際電影節金獅獎以及美國奧斯卡金像獎最佳影片獎和最佳導演獎。此前，他還執導過《地獄男爵》（2004年）、《潘神的迷宮》（2006年）等作品，被譽為“生物怪誕題材大師”。《弗蘭肯斯坦》改編自瑪麗•雪萊作家181年出版的同名小說，講述了天才卻自私的科學家維克多•弗蘭肯斯坦通過窮兇極惡的實驗創造生命體的故事。對於為何重新翻拍這部曾被多次影視化的作品，德爾•托羅導演表示：“即便是同壹首歌，演唱者不同詮釋也會不同”，並稱“這部電影或許可視為我的自傳”。“我的《弗蘭肯斯坦》是在原著小說中融入了個人自傳元素的作品。從被創造、被拋棄的角度來看這部作品時，感覺與我的經歷十分相似。電影聚焦兒子（怪物）與父親（弗蘭肯斯坦）的關系以及他們之間的痛苦。年輕時我難以理解父親，直到年歲漸長、自己成為人父之後，才真正理解了父親這個角色。”他還流露出對韓國電影的喜愛之情。德爾•托羅導演提及奉俊昊、朴贊郁等導演時表示：“韓國不斷湧現出其他國家電影中見不到的獨特作品，每次觀看韓國電影都能感受到能量與力量。”釜山=金泰彥記者 beborn@donga.com