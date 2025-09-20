總統稱“我是受害者”的沉重感



正如李在明總統12日自己所說的“成了大韓民國最有權勢的人”一樣，他是公認的最高掌權人。從執政黨以國會過半數議席支持政府、最大在野黨存在感微弱等政治格局來看，即便是在民主化以來的總統中，恐怕也沒有過如此強大的總統。但這樣的李總統11日在記者會上就檢察改革表示“我是最大的受害者”，無法不引起關注。他還說：“媒體曾大量報道對我不利的不實東西，但最近即使出現‘並非如此’的明確事實，媒體上也不會出現。”



雖然李總統沒有直接提及，但可以理解爲，這是指雙鈴集團對朝匯款疑惑事件出現的新情況。前京畿道和平副知事李華泳因涉嫌與前雙鈴集團會長金聖泰共謀代繳時任京畿道知事李在明的訪朝費用而被判有罪。李總統也作爲共犯被起訴，就任後審判處於中斷狀態。



李總統首先談及自己，也可以看作是爲了提高隨後所說的“（檢察改革）要完全排除感情，進行縝密的研究”一話說服力的話術。但從最近有關對朝匯款事件的一系列動向來看，很難把“受害者”發言當作耳邊風。該案共犯KH集團總裁裴相允6月底在接受媒體採訪時表示，“此事與李在明和京畿道完全無關”；本月5日KH集團前副會長趙慶植在國會聽證會上聲稱，“受到了檢察機關‘只有把兩人（李在明和李華泳）塞進來，你們才能活着’的壓力。”國家情報院本月2日也向國會報告，“國情院過去沒有向檢方提交有利於李在明的資料”。



裴某接受採訪後，共同民主黨成立專班（後來改爲特別委員會），正式展開應對。趙某作證三天後，共同民主黨表示，“捏造起訴的真相已浮出水面”，敦促重新展開調查。執政黨內部要求檢察廳取消對李在明公訴的呼聲越來越高。李在明在擔任在野黨代表時期也曾強烈抨擊該案是“罕見的捏造”，但現在作爲總統，發言分量是截然不同的，與他的本意無關，會給檢察廳帶來不小的負擔。



尹錫悅政府確實對李在明展開執着的調查，檢方起訴的嫌疑多達12項。李在明可能有冤枉的地方，如果有錯就應該改正，但關鍵是要用什麼方式改正。如果按執政黨的要求以取消公訴收尾，很有可能出現檢察機關是不是看擁有人事權的總統的眼色行事的傳聞。相反，即使是在李在明卸任總統之後，如果把所有的證據和主張都提交到法庭，通過判決證明其冤枉，那麼誰也不能對正當性提出異議。



另外，法務部認爲，李華泳主張的所謂檢察機關“酒席懷柔疑惑”具有可信性，已正式展開監察。如果疑惑被確定屬實，有可能被認定爲重審理由，執政圈部分人士和李華泳方面已出現了要求重審的說法。如果李華泳的判決被無罪推翻，那麼李總統的清白也將同時獲得證明。即使花費時間，也要經過法院的判決，這樣纔不會留下不必要的爭議。不是有句話嘛，“任何人都不能成爲自己案件的法官”。

