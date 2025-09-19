美國高級官員：“韓美造船合作是重大交易”

美國特朗普政府一名高級官員表示：“韓美造船合作是非常重要的交易，將其用於重建美國國防產業基礎，是特朗普政府的明確議題。爲此，可以改善有必要的部分。”分析認爲，這一表態暗示，爲了加強特朗普政府的核心政策——國防產業，可以放寬一直被認爲是韓美造船合作問題的建造軍艦相關限制等。據悉，韓美當局正在討論爲加強美國海軍力量的建造軍艦合作方案等。該人士最近向《東亞日報》強調，就建造軍艦等韓美之間全面的造船部門合作，“不僅是韓國政府的立場，我們也會充分研究我們的必要性。我們對這樣的討論持開放態度。”分析認爲，這意味着將放寬《伯恩斯-托勒夫森修正案》和《瓊斯法》等明確限制，使韓美造船業界在建造軍艦等方面更加靈活地合作。《伯恩斯-托勒夫森修正案》規定，美國軍艦、軍艦船體、主要部件不得在海外建造。《瓊斯法》規定，美國國內港口間的貨物運輸只能使用美國產船舶。該人士還透露，可以把合作建造軍艦等與對韓貿易、投資合作方面聯繫起來。分析認爲，海軍實力的增強和防衛產業的重建實際上意味着可以將國防目標、貿易、投資、就業等貿易問題捆綁在一起推進。在這種情況下，防衛事業廳廳長昔鍾健17日在防衛事業廳和戰略與國際問題研究中心在美國華盛頓舉辦的論壇上表示，韓美造船合作過程中“存在法律障礙”，“美國有必要轉變立場，從領導層面迅速整理這一部分”。他還表示：“我們（韓國）已經（向美方）提出了各種方案。有優先向船舶供應零部件的方案、在韓國生產船舶模塊後在美國組裝的方法等。”他還說：“此次訪美期間，將會見美國國防部及海軍部高層官員等，就上述問題進行討論。”申晋宇 niceshin@donga.com