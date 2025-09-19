伊朗“抗爭象征”導演帕納西稱“電影創作不可阻擋”

“昨夜傳來了好消息。”18日上午，在釜山海雲臺區電影殿堂Biff Hill舉行的座談會上，伊朗出身的賈法•帕納西導演（65歲）顯得心情極佳。其新作《普通事故》（It was Just an Accident）被選定代表法國競逐明年美國奧斯卡金像獎國際長片單元的消息剛剛傳來。帕納西導演曾憑借《深紅的金子》榮獲2002年威尼斯國際電影節金獅獎，憑借《出租車》獲得2015年柏林國際電影節金熊獎。今年5月又以《普通事故》摘得戛納國際電影節金棕櫚獎，由此實現包攬世界三大電影節最高榮譽的“三冠王”壯舉。繼讓-呂克•戈達爾（法國）與羅伯特•奧爾特曼（美國）之後，成為影史第五位達成此成就者，同時也是亞洲首位暨目前唯壹在世的獲得者。但本次作品申報奧斯卡的過程異常艱難。帕納西導演表示：“在伊朗這樣封閉的國家，必須獲得政府許可才能申報奧斯卡。這次也是通過合拍方法國才得以實現”，“為避免此類問題，全球電影人應當團結壹致。”帕納西導演與釜山淵源頗深。1996年曾攜長片處女作《白氣球》參加第壹屆釜山國際電影節，此後多部作品均在釜山亮相。今年迎來第30屆的釜山國際電影節授予其“亞洲電影人獎”。在電影節展映單元率先亮相的《普通事故》將於下月1日在韓國全球首映。影片講述了曾作為政治犯服刑的維修工瓦希德，在聽到壹名男子的義肢聲響後確信對方就是當年折磨自己的情報官員，繼而展開壹系列故事。對於始終尖銳批判伊朗社會的導演而言，這種抗爭精神是其電影世界中最重要的支柱。帕納西導演在伊朗多次遭受出境禁令，曾身陷囹吾17年並被禁止制作電影。回顧往昔，他將自己定義為“社會性電影人”。“當無法拍攝電影時，我就在家中獨自拍攝自己。無論被如何禁止創作，我始終懷有強烈意誌要設法完成作品。我想向世界傳遞無人能阻擋電影創作的信念，因為電影人永遠會找到出路。”近期全球電影界普遍擔憂流媒體（OTT）等服務正在帶來行業危機。但帕納西導演對此表示：“此類借口並不成立。”“（雖存在困境）但年輕壹代正獲得前所未有的技術手段與可能性。電影人肩負著以責任感創作故事的使命。”釜山=金泰彥記者 beborn@donga.com