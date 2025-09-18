

九月是佇立於季節門檻的月份。夏日暑氣漸消，田野染上金黃。在歐洲農耕社會，九月曾是收獲的時節。荷蘭畫家彼得•勃魯蓋爾於1565年創作的《收割者》（見圖）正是生動展現了此季風貌。



此畫原由安特衛普商人兼藝術收藏家尼古拉斯•容赫林克為自家別墅定制，乃描繪四季的六幅系列組畫之壹。畫中農夫們揮汗收割谷物，搬運沈甸甸的麥穗，聚於樹蔭下分食面包與菜肴。更有男子仰臥酣睡，盡享午憩。勞動與休憩、生產與消費在此畫面中和諧共存。



當文藝復興時期畫家多鐘情於神話與聖經題材時，勃魯蓋爾卻將目光投向平凡農民的日常。他將同時代普通人的生活而非英雄事跡升華為藝術主題，以細致觀察為基礎如實描繪自然，卻既不理想化亦不美化人物。正因如此，其作品被評價不僅是單純風俗畫，更是社會記錄與時代肖像。



勃魯蓋爾在記錄時代的方式上亦展現獨創性。畫中風景並非特定地形的機械再現，而是多種景致的想象融合。他選取從高坡俯瞰的視角，將近處田間勞作的農人至遠方鋪展的村落山脈盡收眼底。這種獨創的透視法提供了壹種超越現實的眼睛——壹種審視歷史脈絡與共同體整體生活的宏觀視野。



收獲的季節年復壹年如期而至。勃魯蓋爾的畫作提醒我們：豐饒不僅是谷物盈倉，更是共同勞作、共同分享的共同體生活之產物。它傳遞著這樣的啟示——收獲並非壹人之功，乃眾人之果；唯有共享，方顯真義。

