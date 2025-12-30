僅5000韓元可用于火箭配送 Coupang“取巧式賠償”引爭議

在30日國會聽證會召開前壹天，Coupang于29日就大規模個人信息泄露事件公布了人均價值5萬韓元的損失賠償方案。由于賠償金將以僅限在“Coupang生態圈”內使用的購物代金券形式發放，且其中僅5000韓元可用于Coupang平台本身購物，該方案被批評爲“取巧式賠償”，引發爭議。根據Coupang的賠償方案，人均購物代金券總額爲5萬韓元，但該金額無法全部用于在Coupang應用購買商品或使用Coupang美食外賣服務。因其將可用金額分割爲四種類型：可用于火箭配送、火箭直購等Coupang全部商品的5000韓元，Coupang美食5000韓元，Coupang旅行産品2萬韓元，以及Alux産品2萬韓元，且每種僅限使用壹次。此次Coupang賠償方案的總規模達1.685萬億韓元，是韓國國內發生個人信息泄露事件的企業賠償金額中最大規模之壹，但這主要是由于受害人數達3370萬，規模空前龐大所致。韓國消費者團體協會當天發表聲明批評稱：“Coupang的賠償方案是在愚弄消費者”，“其設計以刺激消費型優惠爲主，已淪落爲誘導消費者額外購買、重新注冊的營銷手段，而非對個人信息侵害的賠償。”南慧貞記者、李素貞記者 namduck2@donga.com、sojee@donga.com