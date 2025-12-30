NewJeans完整體回歸告吹 與成員Danielle解約

因與所屬經紀公司“ADOR”進行專屬合約糾紛而備受關注的女團NewJeans（成員包括Danielle、Minji、Hanni、Haerin、Hyein）的“完整體”回歸計劃已告吹。ADOR方面在確認Hanni回歸的同時，決定與成員Danielle解除專屬合約。ADOR于29日在官方立場聲明中表示：“Hanni與家人進行了長時間的深入溝通”，“決定尊重法院判決，與ADOR繼續攜手前行”。關于成員Minji，聲明稱“正在進行對話和討論”。另壹方面，聲明指出“經判斷難以與Danielle繼續合作，已向其通報解除專屬合約”，“將追究導致糾紛的Danielle的壹名家屬以及前代表理事闵熙珍的法律責任”。ADOR相關人士對此解釋稱：“發現Danielle存在（與其他公司）簽約或進行獨立活動等違反專屬合約的行爲”，“雖要求改正但未能實現，因此通報解約，並向Danielle提起了損害賠償訴訟”。去年，NewJeans因要求已被解職的前代表理事闵熙珍回歸未獲接受，于同年11月宣布終止專屬合約，從而進入法律糾紛。ADOR于同年12月提起專屬合約有效性確認訴訟，並于今年10月在壹審中獲得勝訴判決。上月，成員Haerin和Hyein率先決定回歸，Hanni、Minji和Danielle也通過媒體表達了回歸意願。但ADOR方面表示將對余下三人的“真意進行確認”，推遲了立即決定。史智媛記者 4g1@donga.com