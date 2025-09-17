包括F-35、空中指揮機在內，韓國考慮採購34萬億韓元美國產武器

據悉，在韓美關稅談判陷入膠着狀態的情況下，正在與美國磋商安保一攬子方案的韓國政府正在研究到2030年爲止購買價值250億美元（約34萬億韓元）美國產武器的清單。據悉，韓國政府認爲，如果包括進口現有美國產武器和新產品，韓美之間磋商時討論的購買250億美元規模武器有可能實現。政府高層人士表示：“安保一攬子磋商進展順利。我們決定在增加國防開支的同時購買武器。與此對相應，雙方在擴大濃縮和再處理權限方面取得了進展。”也就是說，與韓美關稅談判分開進行的安保一攬子磋商在大框架上達成了共識。美國從同盟現代化的角度出發，要求韓國增加國防開支併購買美國產武器。對此，韓美決定分階段將韓國國防預算增加到國內生產總值的3.5%，並磋商了購買250億美元規模美國產武器的方案。據悉，政府正在討論韓美之間磋商中提及的購買250億美元即30萬餘億韓元美國產武器的可能性。也就是說，根據爲提高朝鮮核導彈應對能力而加強自身國防力量的需求，考慮購買美國產武器。據悉，在進口美國產武器的名單中，包括引進20架F-35A隱形飛機的項目，還有改良F-35A、KF-16、F-15K等戰鬥機的性能，改良海上巡邏機、航空指揮機等情報、監視與偵察資產，進口遠程艦對空導彈、海基彈道導彈攔截導彈以及改良“愛國者3”性能等。申圭鎮記者、朴勳相記者 newjin@donga.com、tigermask@donga.com