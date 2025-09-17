“未來三四年內健康人群亦將步入腦芯片植入時代”

“未來三至四年內，健康人群也將迎來選擇植入腦機接口（BCI）技術的‘轉折點’。”與特斯拉首席執行官（CEO）埃隆•馬斯克共同創立神經科技初創企業“神經連接”的副總裁徐東鎮，15日在首爾江南區韓國高等教育財團演講時作出上述表述。腦機接口技術是通過在大腦植入電極，將腦電波轉化為電信號後與計算機進行信息交互的技術。盡管目前該技術僅限應用於因事故或疾病喪失運動能力的患者群體，但預測表明健康人群植入腦芯片的時代即將來臨。徐副總裁是與馬斯克首席執行官共同創立“神經連接”的八位科學家之壹。除馬斯克外，徐副總裁是目前唯壹仍在職的聯合創始人。他幼年移居美國，於加州大學伯克利分校獲得電子工程與神經科學博士學位，2020年入選《麻省理工科技評論》“35歲以下科技創新35人”名單。徐博士在由崔鐘賢學術院、韓國高等教育財團與魁匠團共同主辦的當天演講中，公布了神經連接的最新臨床案例。因潛水事故導致肩部以下全身癱瘓的美國人諾蘭•阿爾博作為神經連接首位臨床試驗參與者，已實現僅憑思維下棋。徐博士說明稱：“臨床試驗參與者每天使用該設備達7小時40分鐘，部分人每周使用超100小時，已成為生活必備工具。”據神經連接數據顯示，目前已有12人接受其植入手術。徐博士特別提及：“神經連接的信號傳輸速度較通過脊髓傳遞至肌肉的信號快10倍以上”，暗示其有望實現超越人類原有反應速度的“超人類能力”。實際使用者的腦信號無需經脊髓與肌肉傳導，直接與計算機連接，展現出較非使用者更快的反應速度。他強調：“我們的宗旨是減輕人類痛苦，同時拓展人類體驗。正如智能手機擴展了人類創造力，腦機接口技術必將激發全新想象力。”朴鐘敏記者 blick@donga.com