無師資何以成人工智能強國



政府正為躍升為全球三大人工智能（AI）強國加速布局，然教育壹線卻因人工智能師資短缺導致相關教育受阻。今年起，“信息”科目在初中課時增加壹倍，高中則作為高中學分制課程開設。但當前信息教師嚴重匱乏，甚至難以開展計算機基礎教學。去年除京畿道、大邱、世宗市外，全國14個市道的學校平均信息教師數量不足1人。部分地區存在1名教師負責10所學校巡講，或由非專業教師代課的現象。



全國設有計算機教育系的師範院校僅9所，年招生規模僅193人。近五年計算機教育系招生名額僅增十余人，實際處於凍結狀態。即便算上40所開設教職課程的大學計算機相關專業，年培養規模也僅434人。相較於全國初高中數量，師資供給遠不能滿足需求。



人工智能技術霸權競爭的成敗取決於人才培養與儲備。作為其根基的人工智能教育的重要性無論如何強調都不為過。創新人工智能企業層出不窮的中國，自2001年起便在小學開展信息教育，通過英才計劃培養科學•技術•工程•數學（STEM）人才。近日北京市更規定中小學須開設至少8學時人工智能課程，並計劃分階段培養100名人工智能專業教師、1000名核心教師。



韓國職業能力研究院預測，到2027年人工智能、大數據、雲計算等新技術領域將面臨6萬人才缺口。即便確保尖端圖形處理器（GPU）、建成人工智能高速公路等基礎設施，若缺乏驅動這些資源的人才，人工智能強國躍升終將淪為空洞口號。提升全民人工智能素養、培養優質人才，公立教育的作用不可或缺，而確保充足師資更是首要任務。當務之急是加強中小學人工智能教育，大膽投入師資培養，夯實人工智能強國根基。

