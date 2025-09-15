左翼團體譴責“鎖鏈拘捕關押”，在美國大使館附近高喊“驅逐大使”

13日，在首爾市中心各處舉行了譴責在美國佐治亞州發生的韓國人被集體拘捕關押事件的集會。進步傾向團體“燭光勝利轉換行動”當天下午6點在鍾路區美國駐韓國大使館附近舉行“第157次燭光大遊行”。當天聚集的500多人高喊“譴責美國逮捕和關押韓國國民”“立即驅逐美國代理大使約瑟夫·尹”“美國佬回家”等口號。參加者們在光化門一帶遊行，在美國大使館前高喊“特朗普道歉”。首爾燭光行動共同代表金智善（音）在講臺上表示：“僅靠召見美國駐韓大使是不夠的。難道不應該用驅逐來應對嗎？”此前的當天下午3點，全國民主勞動組合總聯盟在首爾地鐵1號線市廳站附近舉行了9·13決議大會，1300多人蔘加集會。民主勞總委員長楊京洙（音）批判道：“勞動者被冤枉地逮捕關押，其背景是特朗普政府的關稅強迫、上調防衛費和國防費等內政干涉。這就是對自主權的鎮壓。”此前，316名韓國國民在美國移民海關執法局對美國佐治亞州現代汽車-LG新能源合作電池工廠建設現場的執法行動而被逮捕和關押8天，12日回到祖國。隨着工人在回國後對惡劣的拘留所環境、當地拘留過程中移民和海關執法局人員的種族歧視及侮辱性發言等的證言，批評越來越大。李秀妍記者 lotus@donga.com