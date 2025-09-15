教育部稱全國僅查處23家實施英語水平測試的幼兒園 實則課外輔導亂象叢生



四年前此時，每日響起的手機鈴聲總令人心神不寧。來電方是被稱作“英語幼兒園”的幼兒英語培訓機構。班主任總以“今日孩子受批評了”為由說明情況。曾有壹日被告知“孩子在走廊哭鬧不止難以安撫”，接回孩子時發現書包裏裝滿被折斷的彩色鉛筆。始終察言觀色詢問“老師今天表揚我了嗎”的孩子，最終嚎啕大哭著訴說：“老師因我說韓語大聲斥責，把我關在其他房間，十分害怕。”



當即決定退出該英語幼兒園。原本認為盡早學習英語有益處，且被“五歲入學可免水平測試”的宣傳所吸引。該園按匯款順序決定入學資格，近百人的等候名單曾讓獲準入學的我們倍感欣喜，此刻卻只余悔意。雖多數孩子能適應英語幼兒園，但此次痛苦經歷讓人認識到每個孩子接受速度不同，需要父母保持清醒判斷。



教育部首次對全國728家英語幼兒園進行全面調查，近日公布結果稱僅23家（3%）機構存在實施水平測試行為。盡管網絡搜索“幼兒水平測試”即可見大量“誠聘明年具有X年教齡的幼兒入學測試輔導教師”帖文，政府部門卻連實際狀況都未能掌握。調查過程中排除了在授課中期舉行考試的機構，疑似借助英才鑒別檢測等替代手段的機構也得以漏網。



或許是迫於國家人權委員會近期要求制定基於水平測試的幼兒培訓機構管制方案，教育部表示“將持續核查實施水平測試的英語幼兒園”，並承諾通過禁止面向幼兒每日進行40分鐘以上教學等法案完善制度。



然而即便如此，仍難以遏制家長送讀英語幼兒園的意願。正如所有課外教育的起點，若不能消除“唯恐孩子落後”的不安情緒，便無法從根本上解決問題。或因顧忌教育部監管，首爾江南某知名英語幼兒園決定取消水平測試，僅向同系統旗下招收3至4歲幼兒的關聯機構畢業生分配班級。家長群體中出現“為防止4歲應試竟衍生出2歲應試”的議論。



相比取締與立法，政府更應優先開展基礎研究。需聯合語言學家、心理學家、腦科學家等專業人士共同探究適合幼兒的英語教育方法。教育部僅強調“英語在小學三年級才首次接觸，幼兒園以教學形式開展英語培訓屬違法”，但現實是大量普通幼兒園為滿足需求早已開設英語課程。家長仍覺不足，甚至為裹著尿布的幼兒聘請課外輔導老師。



政府亟需研究幼兒期強制背誦英語拼寫、書寫論文等過度教育對兒童情緒的影響。唯有清晰說明早期英語教育的優勢與副作用，才能阻止家長盲目選擇英語幼兒園。



徹底取締課外教育的想法並不現實。國家應當明確揭示問題本質並進行說服，同時對必要領域提供支持。前光州教育大學校長朴南基（音）指出：“若國家通過紮實研究組建專家團隊，以稅收支持按兒童成長節奏開展教學，怎會有家長反對？”

