

體育史是勝利者書寫的記錄。無論表現多麽出色，失敗者往往演沒於歷史長河之中。然而在網球項目中，決賽失利者在頒獎儀式後仍會留在賽場，並率先在勝利者和觀眾面前接過話筒。這在其他體育項目中實屬罕見。



盡管剛剛與夢寐以求的冠軍獎杯失之交臂，選手們仍會評述勝利者如何打出精彩比賽，反思自身不足之處。眾多選手即便熱淚盈眶，仍堅持完成蘊含祝賀與自省的演講。24個大滿貫賽冠軍得主諾瓦克•德約科維奇（38歲•塞爾維亞）坦言：“這是必須在熱血尚未冷卻的時刻完成的任務。雖然必須認可並尊重對手，但壓抑情緒發表得體言論並非易事。”



女子網球世界排名第壹的阿麗娜•薩巴倫卡（27歲•白俄羅斯）連續在大滿貫賽事澳大利亞公開賽和法國公開賽屈居亞軍後，打破了以祝賀對手開場的演講傳統。她專註自責道：“打出如此糟糕的比賽實在痛苦，我無顏面對教練團隊。”此舉引發球迷“缺乏對勝利者尊重”的批評，薩巴倫卡致歉稱：“未能控制情緒，保證今後不再發生。”



坐擁“職業生涯全滿貫”（四大滿貫賽事均奪冠）紀錄的瑪麗亞•莎拉波娃（38歲•俄羅斯•退役）近期表示：“亞軍演講雖是最艱難的時刻，但人品正是在戰勝困境時得以彰顯。從這個角度而言，亞軍演講有助於未來奪取勝利。”



莎拉波娃職業生涯曾10次站上大滿貫領獎臺，其中5次發表冠軍感言。2004年溫網首次奪冠時，在她之前接過話筒的亞軍正是塞雷娜•威廉姆斯（44歲•美國•退役）。2015年澳網成為其最後壹場大滿貫演講，當時敗於威廉姆斯的莎拉波娃表示：“與最頂尖選手交鋒總是令人振奮，雖今日力有未逮，但仍為過往付出感到自豪。在羅德•拉沃爾球場既經歷過人生最輝煌的勝利，也品嘗過最艱難的失敗——這正是網球運動員的宿命。”



上月入駐網球名人堂的儀式上，較莎拉波娃更早登臺的正是其“宿敵”威廉姆斯。莎拉波娃與威廉姆斯的交鋒記錄為2勝22負。這個為莎拉波娃帶來最多傷痛的選手，此刻卻肩負著引薦其入駐名人堂的使命——這壹切源於莎拉波娃向威廉姆斯發出的親自邀請。莎拉波娃動情表示：“威廉姆斯是塑造我職業身份的運動員，她永遠激勵我追求卓越，對此我永懷感激。”



失敗是人人避之不及的經歷。但直面並戰勝失敗，正是實現再次飛躍的捷徑。歷經“自責演講風波”的薩巴倫卡，在本賽季最後壹場大滿貫賽事美國公開賽成功登頂。她在冠軍致辭中對亞軍阿曼達•阿尼西莫娃（24歲•美國）說道：“我比任何人都清楚大滿貫決賽失利的滋味。但請相信這壹切值得——我敢保證。”

