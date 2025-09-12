“剩下的4年9個月是飛躍和增長”……核心是讓企業活躍起來



李在明總統在就任百日之際，11日在青瓦臺迎賓館舉行記者招待會，評價稱頭一百天是“恢復和正常化的時間”。李在明說，剩下的4年9個月將是“飛躍和成長的時間”。他承諾：“通過革新經濟促進‘真正的增長’，實現全體國民共同分享增長的果實。”



李在明就就職百日表示：“當務之急是恢復民生經濟。得益於迅速補充預算、發放恢復民生的消費券，消費心理得到恢復，各項經濟指標也出現上升逆轉。”他還評價稱：“韓國綜合股價指數超過3300點，創下歷史最高值，金融市場也呈現出快速恢復的趨勢。”對於曾是最大難題的韓美關稅談判，他表示：“首先越過了一座小山嶺。”對於房價的動盪，他表示：“投資還得是房地產的想法幾乎正在接近尾聲。不能一兩次解決，只能反覆出臺對策。”



雖然李在明表示“對虛弱的經濟進行了心肺復甦術”，但不安因素也堆積如山。今年的增長率很有可能仍然不到1%，預計美國徵收關稅帶來的經濟壓力將從下半年開始正式開始。由於政府和執政黨推進的《黃色信封法》和兩次商法修改，企業的不安感越來越大，產業現場的矛盾也在加深。



當天的記者招待會是否足以消除這種不安感令人懷疑。李在明表示：“《商法》修訂案不是束縛企業，而是壓迫企業經營層和控股股東。”但企業們擔心，就像他所說的那樣，有可能成爲本來想矯正牛角結果殺死了牛的“橋墩殺牛”。對於擴張財政基調，他表示，“如果用負債（國債）籌集了100萬億韓元，就用這筆錢創造超出100萬億韓元，完全可以償還”，但仍然存在對財政健全性受損的憂慮。



以人工智能等尖端產業爲先導的政府“真正增長”，如果企業不帶頭，就很難實現。首先要消除給企業戴上枷鎖又要要求投資和僱傭的矛盾。已經公佈的《商法》和《黃色信封法》，現在應抓緊推進補充措施，儘量減少副作用。必須牢記，總統所承諾的未來“飛躍和增長”，如果沒有企業，僅靠政府的單腳跳是不可能實現的。

