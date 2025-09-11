三星人工智能家居體驗中心吸引倫敦市民，年接待數十萬人次成熱門體驗地標

坐落於倫敦國王十字區的三星電子歐洲最大規模體驗店，正見證著這片工業革命時期（18世紀）煤炭運輸重鎮的新生。該店配備人工智能（AI）家居體驗空間、烹飪課堂及咖啡廳等便利設施，年均吸引遊客達數十萬人次。當地時間8日，記者探訪三星電子位於英國倫敦的高端體驗店“三星國王十字店（KX）”，切身感受了三大契合當地生活方式的體驗空間。為迎接歐洲最大規模信息技術與家電展會“IFA 2025”，該店今年初強化人工智能家居體驗項目，當地民眾滿意度顯著提升。在提升用戶便利性的“巴比肯公寓”體驗區，訪客可通過移動設備直接操控家電。啟動“早安模式”後，窗簾自動開啟且照明燈點亮；選擇“晚安模式”時，屋內家電電源自動關閉，百葉窗漸次合攏，讓人沉浸式體驗舒適就寢環境。聚焦能源效率的“哈克尼公寓”體驗區，則展示了契合歐洲消費者節能趨勢的“人工智能節能模式”。用戶可通過平板電腦追蹤電力消耗量，實時查看可節約的能源數據。廚房展區定期邀請當地名廚開設烹飪課程，毗鄰體驗區還設有咖啡廳，為訪客提供休憩空間。三星電子相關負責人表示：“作為進軍歐洲市場的前哨，KX門店始終率先應用最新人工智能家居技術供顧客體驗。在IFA 2025展會亮相的產品，也將在上市後第壹時間陳列於本店。”KX體驗店成立於2019年，是集產品展示、體驗與購買於壹體的高端空間，占地面積達1858平方米，位居歐洲體驗型賣場之首。隨著國王十字區成為城市再開發的典範案例，當地對人工智能家居產品的需求持續增長。李棟勛記者 dhlee@donga.com