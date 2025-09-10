政治油管博主的“權力”……動員政治家助力廣告

朝野政界人士出演強硬支持層喜歡看的政治油管（YouTube）頻道的頻率正在增加，擁有數十萬名以上訂閱者的油管頻道讓政治家出演並用於露骨性廣告的事情正在增加。有人指出，成爲權力的強硬政治油管在內容和廣告的區分模糊的情況下，把政界人士當作創造收益的手段，但沒有明確的制裁手段。本月3日，共同民主黨院內代表金炳基以檢察改革相關主題出演了擁有63萬名訂閱者的執政黨傾向油管頻道《朴詩英TV》。在這一油管節目中，主持人在與金炳基進行對話時，登出了某功能性化妝品廣告。該主持人一邊播放金炳基的畫面，一邊說“鎮靜皮膚，總是OOOO（化妝品名）”，進行了2分多鐘的化妝品說明。節目後來雖然再次進行了有關懸案的對話，但再次出現了保險相關廣告等。在野黨傾向的油管頻道的情況也大同小異。本月2日，國民力量黨最高委員金在原出演擁有131萬名訂閱者的油管頻道高成國TV，參加一檔特別對談節目。在20多分鐘的談話中，下方廣告持續播放黑山羊精華液和以改善糖尿病、血糖、記憶力的健康食品等內容。政界人士們雖然對這種露骨的廣告感到不舒服，但表示只能出演。執政黨的一名初選議員表示：“如果說現有媒體是和普通國民溝通的窗口，那麼油管就是向強硬支持層宣傳自己面孔的窗口。雖然有時會覺得與出演者意向無關的廣告不方便，但考慮到粉絲羣，很難拒絕出演提議。”盧武鉉前總統的女婿、共同民主黨議員郭相彥8日針對親執政黨傾向的油管頻道表示，“油管權力正在行使政治權力”，批判了油管頻道過度的影響力。郭相彥通過社交媒體表示，從去年9月開始到今年8月爲止，從未出演過任何油管節目，“我不想向他們低着頭從政”。金自炫記者、趙東柱記者 zion37@donga.com、djc@donga.com